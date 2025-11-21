Este fue el vestido que usó Vanessa Pulgarín en Miss Universo: ¿quién lo diseñó?

Vanessa Pulgarín lució un vestido rosado, ceñido al cuerpo del diseñador Alfredo Barraza, reconocido por su piezas para reinas. Foto: Tomada de IG: @vanepulgarin

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La edición número 74 de Miss Universo, que se realizó en Tailandia, dejó a Fátima Bosch con el título de la mujer más bella del mundo. La nueva soberana recibió la corona de manos de la danesa Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

La representante del país azteca compitió en el top 5 con Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil. Aunque la colombiana Vanessa Pulgarín no entró en ese listado, sí se destacó por su participación en el certamen.

“Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram junto a tres fotografías con el vestido de gala que utilizó en la ceremonia.

El vestido rosado, ceñido al cuerpo es del diseñador Alfredo Barraza, reconocido por su piezas para reinas.

El diseñador barranquillero Alfredo Barraza se dio a conocer por sus diseños creados y utilizados desde 1984 por las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, celebrado en Cartagena.

Aunque estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Caribe, se enfocó en el diseño de moda, inspirado por su mamá, quien era modista.

El diseñador también ha creado diseños para las reinas del Carnaval de Barranquilla y ha presentado sus creaciones en plataformas como Colombiamoda.

La gala de elección y coronación de Miss Universo será el próximo viernes 21 de noviembre de 2025.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.