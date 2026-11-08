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Gala LACMA Art + Film 2026 en fotos: algunos de los looks de la alfombra roja

La alfombra roja de la 15.ª Gala Anual LACMA Art + Film 2026 se realizó en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en California. Estos fueron algunos de los looks y momentos estilísticos más destacados de la velada.

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Redacción Moda

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Kim Kardashian. / Lisa O'connor / AFP
Kim Kardashian deslumbró con un diseño personalizado de la casa Gucci. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La modelo Elsa Hosk. / Lisa O'connor / AFP
La modelo Elsa Hosk. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La empresaria Kylie Jenner. / Lisa O'connor / AFP
La empresaria Kylie Jenner lució un diseño de alta costura Ashi Studio. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La cantante Rose. / Lisa O'connor / AFP
La integrante de BlackPink se mantuvo, Rosé, usó un diseño de Vaccarello para Saint Laurent. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La actriz Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición de la Gala Anual de Arte y Cine del LACMA, celebrada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.
La actriz Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición de la Gala Anual de Arte y Cine del LACMA, celebrada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. La actriz lució una pieza vintage de Pierre Cardin.
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La actriz estadounidense Julia Garner. / Lisa O'connor / AFP
La actriz estadounidense Julia Garner. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR

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Por Redacción Moda

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