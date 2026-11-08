Gala LACMA Art + Film 2026 en fotos: algunos de los looks de la alfombra roja
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Kim Kardashian deslumbró con un diseño personalizado de la casa Gucci. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La modelo Elsa Hosk. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La empresaria Kylie Jenner lució un diseño de alta costura Ashi Studio. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La integrante de BlackPink se mantuvo, Rosé, usó un diseño de Vaccarello para Saint Laurent. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La actriz Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición de la Gala Anual de Arte y Cine del LACMA, celebrada en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. La actriz lució una pieza vintage de Pierre Cardin.
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
La actriz estadounidense Julia Garner. / Lisa O'connor / AFP
Foto: AFP - LISA O'CONNOR
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