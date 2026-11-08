Gala LACMA Art + Film 2026 en fotos: algunos de los looks de la alfombra roja

La alfombra roja de la 15.ª Gala Anual LACMA Art + Film 2026 se realizó en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, en California. Estos fueron algunos de los looks y momentos estilísticos más destacados de la velada.