Ibagué, Negocios & Moda 2025: cuándo es, novedades y expectativas

Imagen de la edición 2024 de Ibagué, Negocios & Moda. / Cortesía Foto: Cortesía

Una nueva edición de Ibagué, Negocios & Moda se realizará del 28 al 30 de agosto en el Multicentro - Centro Comercial.

El evento reunirá a reconocidas marcas, diseñadores nacionales, emprendedores y proveedores de la industria en un mismo escenario.

Vale la pena mencionar que este año, la feria proyecta $13.100 millones en negocios, la llegada de más de 15.000 visitantes, y una rueda de negocios con 200 compradores, 350 oferentes y 750 citas comerciales programadas.

Programación del evento

La programación iniciará el 27 de agosto con el desfile inaugural.

El 28 y 29 de agosto se realizarán ocho desfiles en la Gran Pasarela, en los que participarán marcas consolidadas, dos diseñadores invitados nacionales y seis talentos emergentes que hicieron parte de la Asistencia Técnica en Elaboración y Diseño de Colecciones.

Además, el 30 de agosto se realizará una pasarela académica y una pasarela al aire libre, con acceso gratuito y abierta al público, que se desarrollará en la plazoleta principal de Multicentro.

Los asistentes también encontrarán la muestra comercial del 28 al 30 de agosto, un espacio con aproximadamente 100 stands que ofrecerán ropa de marca propia, maquinaria y tecnología, insumos, bisutería, joyería, accesorios y complementos de vestuario.

¿Cuál es la inspiración de esta edición?

En su edición 2025, Ibagué, Negocios & Moda adopta como inspiración los relieves y paisajes del Tolima, resaltando la riqueza cultural y productiva del departamento, con el propósito de proyectar a nivel nacional una identidad propia que conecta creatividad, industria y tradición.

“Ibagué, Negocios & Moda llega a sus 15 años como artífice de un proceso de transformación productiva, pasando de representar un sector maquilador a uno innovador, con propuestas avanzadas en diseño, desarrollo de marca y competitivo en el mercado nacional. Hoy somos una importante feria de moda regional, vanguardista, referente en el panorama nacional con marcas premium que atienden mercados internacionales y marcas urbanas muy posicionadas en el ámbito nacional, productores de paquete completo diseñadores de accesorios y complementos del vestuario, y esto es lo que veremos en las pasarelas, en la rueda de negocios y la exposición 2025”, dijo Julio Mendoza, director de Cormoda.

