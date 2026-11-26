La muestra empresarial y la rueda de negocios se realizan en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, en la Gobernación del Tolima, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., donde los visitantes encuentran descuentos…

La edición número 16 de Ibagué, Negocios & Moda 2026 se desarrolla desde el miércoles 25 y hasta el viernes 27 de noviembre bajo el concepto Tecno Naturaleza, un encuentro que reúne a más de 100 expositores y a compradores nacionales e internacionales provenientes de países como Alemania, México, Perú, Costa Rica, Ecuador y Chile.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La muestra empresarial y la rueda de negocios se realizan en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, en la Gobernación del Tolima, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., donde los visitantes encuentran descuentos especiales por la temporada de Black Friday, además de espacios dedicados a emprendimientos locales, entre ellos el de Mujeres Valientes.

Fortalecimiento de la exportación

La secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, Yolanda Nasayó, explicó que la Gobernación hace parte de la organización del evento junto con la Corporación Formoda del Tolima, entidad que impulsa el desarrollo del sector de la moda y el textil en el departamento, y que en la feria tienen cabida productos de toda la cadena, como bolsos, bisutería, botas y calzado.

Según Nasayó, el apoyo que brinda la Gobernación se entrega por etapas: primero, las personas que hacen parte del sector participan en un proceso de fortalecimiento empresarial, y luego se abre una convocatoria para que puedan ser parte de la feria y de la rueda de negocios, un espacio que, de acuerdo con la funcionaria, está dirigido a empresas que ya cuentan con un producto listo para comercializar, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Mujeres Valientes, una de las grandes apuestas

Una de las propuestas más destacadas de la feria es el stand de Mujeres Valientes, que representa a la red de 17 casas de la mujer del Tolima, fortalecidas desde el Gobierno departamental, y en el cual mujeres de distintos municipios exhiben productos artesanales y otros que ya se exportan.

Entre ellos sobresale la colección Valientes, diseñada y elaborada por mujeres de Ibagué, pintada y bordada completamente a mano, a la que se suman una línea amplia de toallas y prendas de moda urbana hechas por mujeres de la capital tolimense y del departamento, que han abierto camino gracias al trabajo de esta red.

Las Mujeres Valientes también serán protagonistas de la pasarela, pues este viernes a las 5:00 p. m. se tomarán el escenario para modelar sus propios diseños, con una particularidad que le da un sello especial a la jornada: no serán modelos profesionales, sino mujeres del día a día, como madres cabeza de hogar, sobrinas y tías, quienes lucirán sus propias creaciones en una pasarela de mujeres reales.

Tres noches de pasarela en el Panóptico

Los desfiles se realizan en el Museo Panóptico de Ibagué, y fue allí donde el miércoles 25 de noviembre el diseñador ibaguereño Carlo Carrizosa inauguró la feria con el debut de su colección Primavera-Verano 2027, titulada YUMA, que se caracteriza por el uso del color, los pliegues y el movimiento.

La propuesta recoge sus memorias y vivencias entre Ibagué y El Espinal, e integra referencias a la arquitectura, la naturaleza y las celebraciones tradicionales del Tolima, un regreso muy significativo para el diseñador, quien volvió a su ciudad natal después de haber llevado sus creaciones a escenarios como New York Fashion Week, Colombiamoda y Bogotá Fashion Week.

Este jueves 26 de noviembre, los desfiles comenzaron a las 4:00 p. m. con marcas como Cerceli, Fátima y Samy, Tameia, AMA Clothes, Pipeline, Mole y Cardiaca, y cerrarán a las 9:00 p. m. con Alpaca, mientras que la jornada final, el viernes 27 de noviembre, contará con las presentaciones de Santora, Colibrí, Mujeres Valientes, Tomaticos, Sheffy e Isla Azul Moda, y tendrá su gran cierre a las 9:00 p. m. a cargo de KOAJ.

La feria también incluye una agenda académica con conferencias sobre innovación, inteligencia artificial y sostenibilidad, de 8:00 a. m. a 11:45 a. m., que el jueves 26 se realizan en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué y el viernes 27 en el Panóptico.

La muestra comercial y las conferencias tienen entrada libre hasta completar el aforo, previo registro en los canales oficiales de Ibagué Negocios y Moda (ibaguenegociosymoda.co), mientras que las pasarelas cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa para obtener un código QR de un solo uso.

Publicidad

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.