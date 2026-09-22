El evento se realizó por actos, como la revolución artesanal, la revolución industrial, lo hecho en…

El espectáculo, dirigido creativamente por Juan Costa Paz , buscó celebrar la artesanía y la creatividad italiana en la era digital, con la participación, entre otras celebridades, del cantante colombiano J Balvin, quien desfiló vestido por la firma Dolce & Gabbana .

La quinta edición d e Vogue World se realizó este martes en la Galería Vittorio Emanuele II , en Milán, coincidiendo con el primer día de la Semana de la Moda de esa ciudad italiana.

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J Balvin, JLo, Gigi Hadid y más famosos que desfilaron en el Vogue World en Milán

El evento se realizó por actos, como la revolución artesanal, la revolución industrial, lo hecho en Italia, la era de la inteligencia y la revolución de la imaginación.

J Balvin fue parte del acto I, la revolución artesanal, donde desfiló luciendo un traje de Alta Moda de Dolce & Gabbana, bordado a mano con cuentas de vidrio y desarrollado con patrones inspirados en los drapeados venecianos y las formas escultóricas.

“Este extraordinario evento ofrece una oportunidad única para celebrar con un público global la historia atemporal del Made in Italy, una historia de genio y artesanía. Resulta especialmente significativo hacerlo en este momento, en la era de la inteligencia artificial”, dijo Francesca Ragazzi, directora de contenidos editoriales de Vogue Italia, en un comunicado.

De acuerdo con Condé Nast, Vogue World: Milán también destacó el papel de quienes trabajan entre bastidores. "Hoy más que nunca, mientras la IA transforma el panorama creativo, Vogue destaca a las personas cuyo talento, experiencia y dedicación hacen evolucionar la moda".

El evento recaudó fondos para la Biblioteca de Quarto Oggiaro, un barrio en las afueras de Milán, con el objetivo de devolver a la comunidad un espacio renovado e inclusivo dedicado a la cultura, la educación y la conexión social.

De acuerdo con Vogue, "las históricas casas de moda italianas —Prada, Armani, Versace, Ferragamo, Gucci— fueron invitadas a crear piezas únicas inspiradas en el tema creativo del evento, lucidas por varias generaciones de modelos, desde Mariacarla Boscono hasta Gigi Hadid".

Gigi Hadid tuvo uno de los momentos más destacados del evento: abrió la pasarela con un vestido de Alta Costura de Valentino, diseñado por Alessandro Michele. La pieza pertenece a la colección Primavera/Verano 2025 de Alta Costura y está inspirada en referencias medievales y en Alicia en el País de las Maravillas.

Según detalló Vogue, el vestido tuvo un trabajo artesanal de 1.680 horas y un patchwork elaborado a partir de colchas venecianas recicladas.

En el evento también participaron Vittoria Ceretti, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Naomi Campbell, Mariacarla Boscono, Alex Consani, Hunter Schafer, Cardi B, Alicia Keys, Roberto Bolle, entre otros.

Otro momento destacado fue cuando Roberto Bolle realizó una presentación relacionada con la artesanía y el diseño italiano, incluyendo una aparición con un Ferrari intervenido para el espectáculo.

También tuvo un preludio, un intermedio y el final, que estuvo a cargo de Alicia Keys, quien lució un vestido pintado a mano por Francesco Risso.

Vale la pena mencionar que las ediciones anteriores del evento se realizaron en Nueva York, Londres, París y Los Ángeles. Desde su primera edición, Vogue World ha reunido a figuras destacadas de la moda, la música, el cine y la cultura, estableciendo un diálogo entre la moda y las ciudades anfitrionas. La participación de Balvin en la edición de Milán se suma a su trayectoria de colaboración y presencia dentro de los mundos de la moda y el arte, así como a su vínculo con la cultura global.

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