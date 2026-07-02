“Artisan Gang in The City”: la colección con la que J Balvin y Vélez abrirán Colombiamoda

La colección de J Balvin une dos de sus pasiones: la música y la moda llevada a las prendas y los accesorios. / Cortesía Foto: Cortesía

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Quedan pocas semanas para la edición 2026 de Colombiamoda. El evento se realizará del 25 al 31 en Medellín y, durante una semana, la moda, la creatividad, los negocios, la cultura y el conocimiento serán los protagonistas.

Inexmoda, organizador de Colombiamoda, anunció este jueves que el desfile que abrirá la edición 2026 será “Artisan Gang in The City”, la cuarta entrega de la colaboración entre Vélez y J Balvin.

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“Ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, dijo J Balvin.

El artista participa en cada etapa del proceso creativo, desde la conceptualización hasta el desarrollo estético de las cápsulas, aportando su conocimiento en la industria de la moda y el orgullo que siente por Colombia.

“Su visión ha permitido reinterpretar referentes tradicionales a través de códigos urbanos y una perspectiva global, posicionando el talento latinoamericano como un referente de innovación e influencia internacional”, comentaron desde Inexmoda.

Vale la pena mencionar que las grandes semanas de la moda del mundo han evolucionado hasta convertirse en plataformas culturales capaces de conectar industrias creativas, negocios y entretenimiento. “Esa es la visión que estamos impulsando para Colombiamoda. Hoy la moda conversa con la música, el arte, la cultura y las nuevas expresiones de creatividad. ‘Artisan Gang in The City’ representa precisamente esa evolución y la capacidad que tiene el sistema moda latinoamericano para proyectar conversaciones relevantes a escala global”, dijo Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

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¿Qué es “Artisan Gang in The City” y en qué está inspirada?

“Artisan Gang in The City” es una propuesta que explorará la relación entre tradición y modernidad a través de una experiencia inmersiva que integra moda, música, performance y dirección artística.

“J Balvin comparte nuestra visión de crear desde la identidad, desde el origen y desde la autenticidad. ‘Artisan Gang in The City’ es el resultado de esa cocreación, que transforma símbolos profundamente colombianos en un lenguaje capaz de conectar con cualquier ciudad del mundo”, dijo Fabrizio Fiorillo, gerente superior de marketing de Vélez.

El desfile se realizará el 25 de julio. La colección está inspirada en el recorrido del arriero antioqueño desde la montaña hacia la ciudad.

La propuesta compuesta por 28 salidas reinterpreta elementos emblemáticos como el chal inspirado en el poncho tradicional, las botas ecuestres, el Sagrado Corazón, las orquídeas, la mula como símbolo de resiliencia, la madera recuperada del mar, los tejidos inspirados en hojas de árbol y una nueva lectura del tradicional carriel, convertido en un objeto contemporáneo para las nuevas generaciones.

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