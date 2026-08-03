John Galliano protagonizará la exposición del MET 2027: el regreso del polémico diseñador

John Galliano. / Dimitrios Kambouris / Getty Images / AFP Foto: AFP - DIMITRIOS KAMBOURIS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La carrera del diseñador John Galliano será la inspiración para la exposición de moda del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET), que abrirá en mayo de 2027 y de la gala anual que recauda fondos para el Instituto del Vestuario.

‘John Galliano: Horizons’ se llamará la muestra que examinará “la amplitud de producción creativa” del modisto de 65 años, pero también “la conducta reprobable que alteró fundamentalmente su carrera y la recepción pública”.

Según el museo, la exposición considerará cómo debe entenderse el logro artístico en relación con la responsabilidad ética.

El MET, que tiene la mayor colección de objetos relacionados con Galliano, incluirá desde piezas de la colección de graduación de 1984 en Central Saint Martins de Londres del diseñador, pasando por sus colecciones homónimas formativas y sus nombramientos en las prestigiosas casas parisinas Givenchy y Christian Dior, hasta su posterior etapa en Maison Margiela, culminando en su aclamada colección primavera/verano 2024.

Lea: ¿Cómo elegir un corrector de ojeras, qué tono y color usar y cómo aplicarlo correctamente?

“Compuesta por prendas, accesorios, bocetos, prototipos, libros de investigación y material de archivo, la exposición revelará cómo Galliano relaciona lugares, historias, tradiciones artísticas, narrativas e identidades de forma inesperada y transforma estos encuentros en prendas imaginativas”, detalló el museo.

De acuerdo con Max Hollein, director y CEO del MET, “John Galliano ha ejercido una profunda influencia en la moda durante las últimas cuatro décadas. Su obra combina la investigación histórica, la imaginación artística, la expresión teatral y la experimentación técnica en una relación dinámica”.

Su caída

La muestra “aborda directamente la ruptura causada por su conducta antisemita, racista y anti-asiática en 2010 y 2011”, que provocó su despido de Christian Dior y de su propia firma, así como su condena por un tribunal de París por insultos sobre raza, religión, etnia u origen.

La exposición está organizada por Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, quien ha escrito extensamente sobre la carrera de Galliano y ha presentado sus obras en numerosas exposiciones a lo largo de los años.

Lea: Diego Guarnizo y los secretos de Colombiamoda 2026

“Cada colección de Galliano comienza como un viaje entre elementos separados por el tiempo, el lugar o el medio: retrato y postura, silueta e historia, memoria y material. Horizons aborda la moda como una forma de cartografía, trazando no territorios, sino afinidades, tensiones y transformaciones. Rastrea cómo las imágenes se convierten en ideas, las ideas en material y el material en emoción”.

Los temas de la exposición

Según detalló el museo, la exposición se organizará en tres secciones: Orientaciones, Horizontes y Atlas de la Transformación.

Orientaciones se inaugurará con una cronología conceptual que conecta la trayectoria y las colecciones de Galliano con eventos históricos y culturales más amplios. “Abordará directamente la ruptura provocada por su conducta antisemita, racista y antiasiática... También se analizará su posterior tratamiento por adicción a las drogas y el reconocimiento público de sus actos”.

En lugar de presentar una narrativa convencional de desgracia y redención, explica el museo, “la galería examinará cómo la memoria, la experiencia, los valores culturales y las circunstancias históricas reconfiguran continuamente la recepción del trabajo de un diseñador. Invitará a los visitantes a reflexionar sobre la intersección entre el logro estético, la responsabilidad ética y el reconocimiento institucional”.

Después, en Horizontes se trazará un mapa de las fuentes recurrentes de inspiración del diseñador y “cómo construye mundos imaginarios en los que el significado emerge no de una sola fuente, sino de las relaciones entre ellas”.

Desde esta perspectiva, “las colecciones de Galliano funcionan como actos de interpretación creativa que expanden las posibilidades de la moda como práctica cultural y artística”.

El tercer movimiento, Atlas de la Transformación, rastreará el proceso creativo de Galliano a través “de sus extraordinarios libros de investigación, bocetos, prototipos, pruebas de vestuario y prendas terminadas, iluminando cómo sus mundos imaginarios adquieren forma material. Al revelar la evolución de la imagen al objeto, de la referencia a la realización, esta galería proporcionará una visión de la creatividad, la artesanía, la experimentación y la innovación técnica que sustentan su trabajo”.

Antes de Galliano, el museo solo ha elegido a dos diseñadores en vida, Yves Saint Laurent (1983) y Rei Kawakubo (2017), mientras que la mayoría son homenajes póstumos, como el que le hizo a Alexander McQueen o a Karl Lagerfeld.

El homenaje confirma el regreso a la vida pública de Galliano tras su cancelación. Además, va en línea con la colaboración qe anunció con la marca española Zara.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.