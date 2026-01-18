Jonathan Anderson en Dior y más detalles de la Semana de la Moda masculina de París

El diseñador Jonathan Anderson. / EFE/EPA/Andre Pain Foto: EFE - ANDRE PAIN

“El reto de vender”

Durante seis días, 66 marcas desvelarán su nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones, en una edición que se anuncia menos espectacular que en 2025, tras los numerosos cambios de directores artísticos en conocidas casas.

Después de una Semana de la Moda de octubre, que muchos especialistas tildaron de “histórica”, con los primeros pasos de diseñadores como Matthieu Blazy para Chanel y Jonathan Anderson para la línea femenina de Dior, “vamos a entrar en una fase con menos retos y expectativas”, dice Marc Beaugé, director de la revista francesa de moda masculina L’Étiquette. Es una etapa de “reequilibrio”, insiste.

“Estamos en plena crisis económica e, inevitablemente, eso tiene repercusiones en la creación”, analiza por su parte Marie Ottavi, periodista de moda en el diario francés Libération. En su opinión, aparecerán “colecciones muy pragmáticas”, que puedan responder al “reto de vender”.

Desde hace dos o tres temporadas, hay “menos creatividad y más búsqueda de seguridad”, coincide Franck Nauerz, director de los departamentos masculinos del Bon Marché y la Samaritaine.

Jonathan Anderson en Dior: aumenta la presión

Dior presentará el miércoles su colección masculina, firmada por segunda vez por Jonathan Anderson, en uno de los momentos más esperados de esta Semana de la Moda.

El creador norirlandés de 41 años, que recibió buenas críticas por su propuesta estival en junio y comentarios más moderados para su primera línea femenina, regresa a los focos con la colección masculina para el próximo otoño-invierno.

“Hay una gran expectativa, mucha presión”, afirma Alice Feillard, directora de compras de ropa masculina en Galeries Lafayette.

Considerado uno de los talentos más importantes de su generación, Anderson debe ahora convencer y afianzar la nueva identidad que está creando para Dior Homme.

El último desfile de Véronique Nichanian para Hermès

El sábado será un momento cargado de emoción para la francesa Véronique Nichanian, que presentará su última colección para Hermès.

Tras 37 años al frente de la línea masculina, esta parisina de 71 años, una de las pocas creadores en el universo de la moda para hombre, anunció en octubre que se iba, dejando tras de sí una visión atemporal y refinada de la masculinidad.

Su sucesora ya tienen nombre: la británica Grace Wales Bonner, que mostrará su primera colección en enero de 2027.

¿Mensaje político de Chavarria?

El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria vuelve París después de que su desfile en junio fuera uno de los que más dio que hablar, cuando salieron varios hombres tatuados con camisetas y pantalones cortos de color blanco arrodillados, recordando a las imágenes de las cárceles en El Salvador.

En su anterior visita a la capital francesa, Chavarria, abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual, hizo cantar al colombiano J Balvin en medio de una iglesia.

Para su tercer desfile en la Semana de la Moda parisina, este viernes, Chavarria podría lanzar otro mensaje político, en momentos en que la policía migratoria de Estados Unidos está en el ojo del huracán por sus redadas masivas y la muerte de una mujer en Mineápolis.

Loewe y Saint Laurent, ausentes

Esta edición cuenta también con algunas ausencias notables. Entre ellas, destaca la de la marca española Loewe, que estrenó directores creativos en octubre después de la partida de Anderson a Dior. Aquel desfile femenino levantó muchas expectativas, pero los diseñadores estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez han preferido abstenerse en esta ocasión y presentar una colección mixta en la Semana de la Moda femenina de marzo.

Saint Laurent, que había regresado al calendario oficial en junio, vuelve a desaparecer.

Tantas ausencias permiten que “otras marcas más independientes, más pequeñas pero bien establecidas, como Lemaire, AMI, Jacquemus o Rick Owens, tengan mayor presencia en el calendario de la Semana de la Moda”, señala no obstante Alice Feillard.

Otros nombres habituales del programa, como los japoneses Issey Miyake y Yohji Yamamoto estarán presentes, al igual que las marcas francesas 3.Paradis y Egonlab.