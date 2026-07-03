La historia detrás de la camiseta azul de la Selección Colombia

El delantero colombiano Luis Díaz celebró el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo K del Mundial de 2026 entre Uzbekistán y Colombia, disputado en el Estadio de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026. / Alfredo Estrella / AFP Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

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Mientras que la camiseta amarilla de la Selección Colombia para el Mundial 2026 está inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez; la azul de visitante representa los colores del mar Caribe y el océano Pacífico.

La Selección Colombia la utilizó durante su primer partido de fútbol del Grupo K del Mundial de 2026 contra Uzbekistán, que se jugó en el Estadio de la Ciudad de México.

“Desde nuestros mares emerge la nueva camiseta de La Sele”, fue el concepto con el que Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron dicha camiseta.

Así las cosas, la nueva camiseta alternativa rinde homenaje a la biodiversidad del país y a los dos océanos que rodean el territorio colombiano.

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“El diseño combina los tonos profundos del océano Pacífico con matices más luminosos que evocan el mar Caribe, creando una composición visual que simboliza el encuentro entre ambos mares”, explicaron desde la marca.

De acuerdo con Tom Vinkenvleugel, director de activación de marca de adidas Colombia, la camiseta representa una nueva forma de conectar el fútbol con la cultura. “Nos inspiramos en los dos mares que rodean a Colombia para crear un diseño que refleja identidad y energía, al tiempo que expresa la manera en que el fútbol hoy trasciende la cancha y se integra con la cultura y el estilo de los aficionados”, dijo.

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La camiseta tiene una base en azul con un patrón gráfico en diferentes tonalidades de azul y turquesa que evoca el movimiento del agua y las texturas naturales del mar. “Este recurso visual genera un efecto de ondas y formas orgánicas repetitivas que aportan profundidad, dinamismo e identidad al diseño”, explicaron.

El contraste lo aportan los detalles en verde presentes en el cuello en forma de “V”, en las icónicas tres franjas sobre los hombros y en los bordes de las mangas. “Estos acentos cromáticos evocan los colores de la bandera nacional y refuerzan la identidad de la Selección dentro de una estética contemporánea”, dijeron.

La camiseta refleja la conexión entre el fútbol y un símbolo de la expresión cultural de los hinchas, dentro y fuera del estadio.

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