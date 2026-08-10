La María: el fashion film colombiano que ganó premio en el Festival Príncipe de los Páramos

Imagen de "La María". / Cortesía Foto: Cortesía

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La María, el fashion film colombiano que aborda la prevención del cáncer de mama desde la moda y la estética del Pacífico, suma un nuevo hito en su recorrido, el pasado miércoles 5 de agosto, la obra ganó el premio a Mejor Video Musical en los Premios Príncipe de los Páramos, un reconocimiento que hace parte del Festival de Cine Biodiverso, organizado por la Fundación Príncipe de los Páramos.

La fundación se dedicada a promover el reconocimiento, el respeto y el cuidado de la diversidad y la biodiversidad de Colombia. El premio consolida a La María como una de las producciones colombianas más destacadas del año en la relación entre cine, moda y música.

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El fashion film es una obra audiovisual en la que convergen el cine, la fotografía, la música, la dirección de arte, el diseño, la interpretación y la moda para construir relatos capaces de emocionar, inspirar y generar conversaciones. La María demuestra que la moda también puede convertirse en una forma de identidad y memoria cultural.

La obra fue concebida y producida por el Bogotá Fashion Film Festival (BOGFFF), la plataforma especializada en fashion films en Colombia que ha impulsado este lenguaje, en colaboración con Pivote Films, bajo la dirección de Santiago Díaz Vence y la codirección de Luis Celedón.

La María aborda la prevención del cáncer de mama. Según su productora, Daniela Bejarano, su apuesta consiste en construir una experiencia sensorial donde la moda articula la narración y permite abordar un tema profundamente humano desde la emoción y la belleza.

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La interpretación de Nidia Góngora, la composición musical de Diego Cáceres, la fotografía y la dirección de arte construyen un relato donde la estética nunca es un fin en sí mismo, sino el vehículo para transmitir una historia.

Esa misma lógica atraviesa el vestuario, diseñado por Anny Shirley Peña Cetre, fundadora de BERA, una marca que combina la herencia africana con las tradiciones del Pacífico colombiano en una propuesta que su creadora describe como afrocontemporánea.

Ese cruce de raíces se hizo evidente en La María, cuyo proceso de vestuario partió de una investigación junto a cultores del Pacífico colombiano, guardianes de las artes, los saberes y las tradiciones que protegen la memoria de sus ancestros afrodescendientes e indígenas. De ese diálogo nacieron piezas como los sombreros elaborados con fibra de tetera, además de las alusiones al Bogolán, la técnica ancestral de África Occidental que tiñe telas de algodón con barro fermentado hasta lograr sus característicos tonos de tierra.

A esa capa simbólica se suma la figura de María Licenia y la presencia de los ríos, que en la propuesta conceptual encarnan la arteria vital, la memoria ancestral y la resistencia de las mujeres del Pacífico, además de conectar esos cuerpos de agua con oficios como la siembra, la pesca y el barequeo.

Ninguno de estos elementos funciona como un simple recurso decorativo. Cada uno hace parte de la narrativa y convierte la moda en una forma de hablar sobre memoria, protección, cuidado y herencia cultural, hasta el punto de que la pieza termina funcionando como un relato sensorial sobre el cuerpo, el territorio y la resiliencia, más que como un ejercicio esteticista.

El camino de la obra no ha pasado desapercibido. La María ya fue reconocida con un prestigioso Premio India Catalina; Nidia Góngora está en carrera por ese mismo galardón gracias a la banda sonora de la pieza y ahora se suma el reconocimiento con el premio a Mejor Video Musical en los Premios Príncipe de los Páramos.

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