¡La Met Gala 2027 ya tiene temática!: ¿qué significa ‘extraORDINARY’?

Tras varios días de espera luego de la cancelación de la exposición que le rendiría homenaje al diseñador John Galliano, este jueves el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció que la exposición de primavera de 2027 del Costume Institute será extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday, que se podrá visitar del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028.

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La exposición explorará cómo los diseñadores reelaboran prendas familiares, objetos cotidianos y materiales comunes a través de la artesanía, la construcción, la experimentación con materiales y el ingenio conceptual. “Incluso cuando los diseñadores transforman estas cosas familiares, sus funciones, historias y asociaciones anteriores siguen siendo parte de lo que da significado a los nuevos diseños”, explicó el museo en un comunicado.

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De acuerdo con Max Hollein, director ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte, “la moda ofrece una forma inmediata y fascinante de observar el mundo. Al reunir obras que toman como punto de partida la ropa, los objetos y los materiales de la vida cotidiana, extraORDINARY invita a los visitantes a descubrir la creatividad y el ingenio que se esconden en las cosas que encuentran a diario. Al combinar la colección del Costume Institute con importantes préstamos y nuevas adquisiciones, la exposición revela la estrecha relación entre la moda, el arte y la experiencia cotidiana”.

Desde vaqueros, camisetas y abrigos acolchados hasta papel, plástico y metal, la exposición examinará cómo el diseño revela posibilidades inesperadas en los objetos cotidianos. También considerará cómo el uso, el estilismo y el cuidado de estas prendas dan forma a su significado a lo largo del tiempo.

“Lo ordinario nunca es tan simple como parece. Unos jeans, una camisa blanca o una sudadera pueden guardar huellas de una vida: los hábitos, los recuerdos y los vínculos que nos hacen sentir parte de algo. Los diseñadores trabajan con esa familiaridad, revelando posibilidades inesperadas en formas y materiales que creemos conocer. La exposición nos invita a descubrir cuánta imaginación puede albergar lo cotidiano y cómo una nueva mirada puede cambiar lo que valoramos y apreciamos”, aseguró Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute.

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¿Cómo será la exposición?

extraORDINARY, de acuerdo con el museo, ampliará una investigación que comenzó con la exposición actual del Costume Institute, que ubica el cuerpo vestido en el centro de la experiencia estética. “La intimidad de la moda con el cuerpo es fundamental para su significado como arte: la ropa se usa y se vive, dando forma a la identidad y a los encuentros con los demás”.

Así las cosas, la exposición de primavera de 2027 profundizará en esta indagación a través de la vida cotidiana, preguntándose cómo el diseño dirige una atención renovada hacia las cosas familiares y cómo su significado se desarrolla a través del uso y el cuidado.

La exposición se inaugurará con una galería dedicada a prendas seleccionadas de la colección otoño/invierno 2024-2025 de Jun Takahashi para Undercover, Watching a Working Woman, inspirada en parte en la película Perfect Days (2023), de Wim Wenders. La presentación de la colección en la pasarela estuvo acompañada por un poema escrito y leído por Wenders sobre la vida diaria de una madre trabajadora. “Las prendas familiares se unen y superponen de maneras que complican su reconocimiento, dando expresión material a identidades y responsabilidades superpuestas. La presentación conectará la construcción imaginativa con la experiencia vivida de vestirse”, detallaron.

Además, la exposición estará dividida en dos secciones principales: «Formas familiares» y «Materia común». Según el museo, los dos temas se desarrollarán mediante comparaciones específicas de tipos de prendas, materiales y objetos encontrados. “El reciclaje, la reutilización y la transformación serán temas recurrentes, conectando la reinterpretación de formas reconocibles con la incorporación de elementos ya fabricados o usados. Estas prácticas invitarán a reflexionar sobre cómo los usos anteriores permanecen presentes en las nuevas creaciones, cómo se reasigna el valor y qué responsabilidades conllevan la producción, el uso y la eliminación de la ropa”.

La exposición concluirá con prendas seleccionadas de las colecciones de Kunihiko Morinaga para Anrealage de primavera/verano 2009, otoño/invierno 2009-2010, otoño/invierno 2020-2021 y primavera/verano 2021. Estas prendas familiares, confeccionadas con geometrías inusuales, explorarán las suposiciones sobre los cuerpos a los que la ropa está destinada a adaptarse. Camisas, abrigos y otras formas reconocibles adquieren proporciones y volúmenes inesperados cuando se conciben en relación con cubos, esferas y pirámides.

¿Cuándo será la gala?

La gala benéfica del Instituto del Traje, también conocida como la Gala del Met, será el lunes 3 de mayo de 2027. Pronto se anunciarán más detalles del evento.

Vale la pena mencionar que tanto la exposición como la gala son posibles gracias a Instagram. La financiación principal estará a cargo de Moncler, con el apoyo adicional de Condé Nast.

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