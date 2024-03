La moda en la alfombra roja de los Premios Óscar: importancia, tendencias y más

Foto de referencia. / Tomada de Twitter Foto: Twitter

Esta noche la alfombra roja de los Premios Óscar se convierte en el escenario perfecto para que los invitados y nominados sean la vitrina de las marcas de moda más prestigiosas del mundo. Esta premiación es considerada como la gran noche de celebración de Hollywood y es usual que las celebridades muestren sus mejores vestidos.

En palabras de Beatriz Arango, periodista de moda, “la alfombra roja tiene gran relevancia para diseñadores y celebridades, para que el diseñador exprese su creatividad y la celebridad sea ese vehículo de comunicación a través de la indumentaria”.

Diana Gómez, más conocida en redes sociales como Diana Lunareja, comenta que es “tradicional que las celebridades luzcan sus mejores vestidos construidos, especialmente para ellas, por las grandes casas de moda o seleccionados de las colecciones de alta costura o más formales de esas marcas para deslumbrar y proyectarse como ganadoras”.

En esa línea de mostrar su mejor imagen se trata de una alianza comercial en la que se benefician tanto los famosos como las marcas, pues los medios y las redes sociales muestran y resaltan el glamour y estilo de sus favoritos.

“Algo importante es la dimensión mediática de la alfombra roja, que para algunas audiencias llega a ser quizás más importante que las ceremonias de premiación. Es eso lo que hace que el sector de la moda de lujo quiera estar ahí, porque los réditos en free-press son generosos. Las redes sociales estallan, los comentarios van de aquí allá. Si algo genera esto es publicidad, así sea en memes”, comenta William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así, pues antes de la aparición de los canales de entretenimiento hacia principios de los años 1990, según recuerda Cruz, el público accedía principalmente a la transmisión de la ceremonia. Ahora, “hay todo un dispositivo para hacer que esa parte del evento sea un programa de entretenimiento con comentaristas, entrevistadores y una organización muy meticulosa en cuanto a qué figuras se fotografían, qué se les pregunta, quién los viste. A esto se suma que ya no es solo un vestido para toda la noche, vemos cómo si una figura está como copresentadora puede optar por varios cambios de vestido a lo largo de la ceremonia”.

Predicciones

Esta noche veremos celebridades luciendo vestidos de marcas con las que tienen contrato de exclusividad, de las que son embajadoras o artistas que quieren aprovechar la “comunicación no verbal y política que permite el vestuario”, como dice Arango, para enviar un mensaje.

Probablemente las personas que están nominadas van a tener un look “muy cuidadoso porque están soñando con salir y ganarse ese premio, entonces creo que algunos de los look más impactantes los vamos a ver en las mujeres que están nominadas en la categoría de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Vamos a ver muchos looks con elementos rojos, plata y algunas piezas en negro con unos toques románticos y góticos”, dijo Diana Lunareja, comunicadora de moda.

El caso de Margot Robbie y su papel de Barbie es otro ejemplo de lo que podríamos ver esta noche. Durante la promoción de la película, la actriz y productora, hizo un recorrido estético de Barbie utilizando el vestuario de la muñeca en cada escenario que visitó. Por lo que se espera que esta noche asista vestida de rosa por la firma Chanel.

“Las presencias escénicas de Lily Gladstone y cómo ha elegido su cuerpo y su comunidad para usar elementos de comunidades indígenas es otra posibilidad de comunicación. La alfombra roja es una gran vitrina y permitir mostrar a la moda como esa voz silenciosa”, dijo Arango.

Otro ejemplo es el Natalie Portman en la ceremonia de 2020 cuando envío un poderoso mensaje con su atuendo. El vestido de Dior tenía una capa en la que estaban bordados los nombres de varias directoras de cine que no fueron nominadas a los premios.

La alfombra roja también ha sido la posibilidad para que grandes personajes como Cate Blanchett cuente una historia a través de sus elecciones estilísticas. “No siempre tenemos que usar un vestido nuevo, lo podemos reinterpretar. Ya no es tan importante quién te viste, lo importante es que estás comunicando porque se despierta nuestra sensibilidad”, agregó Arango.

Tendencias

Además de ser una gran vitrina, en la alfombra roja se pueden hacer lecturas de tendencias, siluetas, estilos y colores.

También para muchas personas se convierte en inspiración para sus estilos, “entonces los tableros de Pinterest se transforman después de lo que se ve en la alfombra roja, muchas marcas se ven inspiradas y, en ese sentido, el público está pendiente de lo que usarán sus celebridades favoritas”.

Los expertos consultados esperan ver muchos volúmenes, flores en 3D, maxilazos, transparencias, siluetas en lencería, looks minimalistas e irreverentes. “Algunas sorpresas de Schiaparelli que tiene toque más surrealistas y elementos dorados que juegan un papel importante obviando la necesidad de accesorios”, mencionó Gómez. En cuanto al vestuario masculino, se espera que reinterpreten el smoking.

