La princesa Eugenia de York apuesta por la moda española en su esperada reaparición

La princesa Eugenia ha lucido un abrigo capa de Byan en el tradicional servicio religioso de Navidad en Sandringham de la Familia Real británica. / Cortesía Byan / Samir Hussein Foto: CORTESÍA BYAN/ SAMIR HUSSEIN - CORTESÍA BYAN/ SAMIR HUSSEIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un momento especialmente complicado para las princesas Eugenia y Beatriz de York después de que el Rey Carlos III despojara recientemente a su hermano Andrés de todos sus títulos, cargos y privilegios -incluido el ducado de York- por sus escándalos sexuales y financieros, y su vinculación con el pedófilo Jeffrey Epstein, las hijas del expríncipe y Sarah Ferguson han reafirmado su importante papel en la Familia Real británica reapareciendo junto a su tío, la reina Camilla, el príncipe Guillermo, o Kate Middleton, en la tradicional misa de Navidad de Sandringham.

Lea: Bambi, el nuevo estampado de moda: así se usará

Y lo ha hecho, en el caso de Eugenia -acompañada por su marido Jack Brooksbank- caminando a pocos metros de su majestad, inmediatamente detrás de la princesa Ana, y apostando por la moda ‘made in Spain’. En una fecha tan señalada para los Mountbatten Windsor, la hija menor del expríncipe Andrés ha destacado por su elegancia en el cortejo a la iglesia de Santa María Magdalena con un abrigo capa de la firma española Byan.

Lea: ¿Quién diseñó el blazer que usó el presidente Gustavo Petro en Navidad?

Se trata del modelo Laurence, un diseño de la colección Edgefall de la marca fundada por Andrea Moragues, en un elegante estampado de cuadros verdes y rosas, con finas líneas en marrón, azul y beige en contraste, ribete de terciopelo burdeos en las mangas -cortas y abiertas- y el cuello, y doble botonadura frontal. Una capa artesanal de edición limitada fabricada en España que tiene un precio de 345 euros y con la que la princesa Eugenia ha brillado con luz propia en uno de los actos señalados en el calendario navideño de la Familia Real británica.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.