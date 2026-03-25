La reina Letizia recurre a su fondo de armario: ¿qué es y por qué deberías tener uno?

La reina Letizia, durante el almuerzo ofrecido por los reyes de España en honor deI presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, este miércoles en el Palacio Real, en Madrid. EFE/ J.J.Guillen Foto: EFE - J.J.Guillen

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Primer compromiso de la semana para la reina Letizia, que con la vista puesta en las vacaciones de Semana Santa y en su ansiado reencuentro con sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, ha presidido junto al Rey Felipe VI un almuerzo en honor al presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en el Palacio Real.

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Una cita en la que, demostrando una vez más su voluntad de apostar por la sostenibilidad, ha recurrido a su fondo de armario para ‘rescatar’ uno de sus looks infalibles del que fue su diseñador de cabecera después de su llegada a la Familia Real, Felipe Varela, que estrenó en el día de la Hispanidad en 2017 y que ha llevado en nada menos que 7 ocasiones.

Y no nos extraña, ya que 9 años después de la primera vez que lo lució, continúa siendo un acierto absoluto y, por su corte clásico y atemporal, continúa de plena actualidad en 2026 y parece que el tiempo no ha pasado por él (ni tampoco por doña Letizia).

Se trata de un dos piezas de lana en color gris marengo compuesto por blazer estructurada de corte entallado que se ajusta a su silueta a la perfección gracias al cinturón confeccionado en el mismo tejido que incluye a la cintura, y una falda midi de tablas con vuelo en la que destacan unos delicados bordados florales en azul oscuro, a juego con los ribetes de la chaqueta en mangas y falsos bosillos frontales.

Un outfit con el que ha destilado elegancia en clave sobria, y que ha combinado con unos salones de tacón kitten en el mismo azul que las flores del conjunto, unos preciosos pendientes de triple aro de brillantes, y un colgante con un pequeño brillantito, algo poco habitual en ella pero la ocasión lo merecía.

¿Qué es un fondo de armario?

El fondo de armario es el conjunto de prendas básicas y esenciales que funcionan como un lienzo en blanco para crear combinaciones fáciles a la hora de vestirnos.

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No existe un fondo de armario único; cada persona debe tener una lista de esenciales alineados a sus necesidades y estilo de vida. “No se viste igual alguien que pasa la mayor parte del tiempo en reuniones formales, que quien tiene una rutina más creativa, informal o dinámica, explica Piluka de Echegaray, experta en imagen personal.

Los básicos y esenciales tampoco deben ser aburridos. También es importante invertir en ellos, pues son prendas pensadas para que tengan una vida útil más larga. Son atemporales y, por lo general, no son parte de las tendencias.

Entre las prendas que debe tener un fondo de armario se encuentran un traje, camisetas blancas, un blazer negro, unos tenis blancos y una camisa de botones.

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