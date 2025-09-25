Las grandes divas de Barbieri se reúnen en un homenaje por su legado en Milán

Imagen de la exposición sobre el trabajo del legendario fotógrafo italiano Gian Paolo Barbieri. /EFE Foto: EFE - .

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las grandes divas del legendario fotógrafo italiano Gian Paolo Barbieri, de Monica Bellucci a Naomi Campbell pasando por Audrey Hepburn y Donatella Versace, se reúnen, al menos en imagen, para rendir homenaje a los 60 años de carrera del célebre artista, fallecido en diciembre de 2024, en una gran exposición en Milán.

‘Eternal Elegance’ (‘Elegancia Eterna’), que se inaugura este jueves, permitirá conocer el legado del genial fotógrafo hasta el próximo al 15 de enero en la sede de Zurich Italia, en Milán, en colaboración con la galería 29 Arts in Progress.

Se trata de la primera gran exposición póstuma dedicada al artista, considerado uno de los fotógrafos más influyentes del mundo de la moda y un cómplice creativo clave durante el auge del “Made in Italy”.

“Su integridad era total: cada proyecto, cada toma, cada colaboración se abordaba con una dedicación absoluta y un rigor que no dejaban espacio a la improvisación”, explicó a EFE su amigo Eugenio Calini, cofundador de la galería 29 Arts in Progress de Milán.

La muestra repasa el trabajo de Barbieri desde los años sesenta hasta principios de los 2000 e incluye algunas de sus fotografías más icónicas junto a otras inéditas, descubiertas tras una cuidadosa investigación en su archivo personal.

El estilo de Barbieri se distingue por su sofisticación teatral, una estética provocadora y elegante, y claras referencias al cine clásico, la historia del arte y la arquitectura.

Calini recordó cómo conoció a Barbieri a través de amigos en común y sintió una conexión inmediata, basada en la estima y el respeto mutuos.

Trabajar con él supuso un “privilegio raro” que marcó su carrera: “Una franqueza inusual, que te hacía sentirte inmediatamente a gusto, incluso en los contextos más complejos. Barbieri fue un grande no solo por lo que creó, sino por cómo lo hizo: con honestidad, respeto y una pasión contagiosa”, concluyó.

Entre las imágenes seleccionadas figuran retratos emblemáticos, como Audrey Hepburn vestida de Valentino en Roma en 1969, posados atrevidos de Monica Bellucci para Dolce & Gabbana y coloridos retratos de la diseñadora Vivienne Westwood y Donatella Versace.

Durante casi seis décadas, Barbieri retrató a las grandes figuras de la moda y del cine con una mirada única, marcada por el sentido de la composición, el refinamiento estético y una fuerte influencia cinematográfica.

Colaboró en campañas para marcas como Valentino, Versace, Giorgio Armani, Chanel, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood y Dolce & Gabbana, entre otras, y sus imágenes ilustraron portadas y editoriales de revistas como Vogue y Vanity Fair.

Monica Bellucci rindió homenaje al fotógrafo en un documental en el que contó que trabajar con él era “una experiencia única y especial” y recordó su mirada “de protección e intercambio”.

La actriz, protagonista de algunas de las fotos más famosas de Barbieri, destacó la profesionalidad del italiano en los trabajos al desnudo.

“Cuando das esa parte de ti tienes que hacerlo en una situación de completa confianza, y él te mira de un modo en que te sientes valorada y, al mismo tiempo, respetada”, relató.