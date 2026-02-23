Lo que dice el estilo de la primera dama de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (izquierda), y su esposa, Rama Duwaji (derecha), saludan a la multitud durante la toma de posesión del alcalde en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 1 de enero de 2026. (Nueva York) EFE/EPA/Olga Fedorova Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Rama Duwaji, la primera dama de la ciudad de Nueva York, acudió a la Semana de la Moda de Nueva York el penúltimo día de desfiles. A diferencia del alcalde Eric Adams, que asistió a los desfiles de Michael Kors y Ralph Lauren durante su mandato, o de Chirlane McCray, que acudió a Ralph Lauren durante el gobierno de su marido Bill de Blasio, Duwaji no optó por los nombres más importantes y consolidados de la ciudad, los que visten a los poderosos y famosos de la ciudad.

En su lugar, se sentó en primera fila en Diotima, la pequeña marca de moda independiente fundada por Rachel Scott, una mujer negra, queer y migrante de la que a menudo se habla como el futuro de la moda neoyorquina. Y aunque Duwaji declinó las peticiones de comentarios tras el desfile, aparte de considerarlo “estupendo”, la elección reflejaba claramente el complicado acto de equilibrio al que se enfrenta Duwaji al asumir su nuevo papel de anfitriona de facto de la ciudad. Salió en apoyo de la moda, una de las principales industrias de Nueva York, pero dirigió su atención hacia uno de sus nombres menos famosos y más interseccionales.

Katherine Jellison, profesora emérita de Historia de Estados Unidos en la Universidad de Ohio, quien ha estudiado a las primeras damas, dijo: “En las últimas décadas, el papel de la primera dama ha adquirido un perfil cada vez más alto. Empezó en el escenario nacional y se ha filtrado hasta el nivel estatal e incluso municipal”.

Eso significa que, a medida que haya más apariciones de Duwaji —en actos festivos y de recaudación de fondos, como la fiesta del Museo Whitney a la que asistió en enero—, también aumentará el escrutinio público. Y cuando se trata de moda, eso puede resultar especialmente delicado, como le ocurrió a Duwaji tras la investidura a medianoche de su esposo. Su elección de unas botas estilo bruja con el frente largo y cordones en la parte trasera provocó una avalancha de críticas en las redes sociales después de que algunos comentaristas descubrieran que costaban 630 dólares.

“Quieren que los neoyorquinos entreguen más de la mitad de sus ingresos al gobierno, mientras ella lleva botas de diseñador del valor de su paga semanal”, escribió Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en su historia de Instagram.

“Su programa de ‘asequibilidad’ empezó con el pie izquierdo”, comentó el punzante New York Post.

Ello a pesar de que Gabriella Karefa-Johnson, la estilista y experta en moda que trabajó con Mamdani y Duwaji para elegir sus atuendos para la inauguración, hizo una publicación en Substack en la que intentaba replantear el debate. En ella, identificó las botas como un préstamo de Miista, el abrigo vintage de Balenciaga que Duwaji llevó a la toma de posesión como alquilado a una de “las mejores pequeñas empresas de moda circular de la ciudad” y su abrigo inaugural como hecho a medida por Cynthia Merhej, la diseñadora palestinolibanesa de Renaissance Renaissance.

Y aunque Karefa-Johnson escribió en su publicación en Substack que Duwaji debería poder presentarse como quisiera, en realidad no es tan sencillo.

Hasta cierto punto, toda primera dama camina por la cuerda floja entre ser un individuo y ser un símbolo. Pero, dijo Jellison, “si la nueva primera dama de Nueva York quiere presentar una imagen coherente de cómo es el socialismo democrático… bueno, eso es territorio inexplorado”.

Duwaji tiene que representarse a sí misma y sus valores como artista, estadounidense de origen sirio y veinteañera, así como los valores del gobierno —de manera especial su promesa de centrarse en la asequibilidad— y de la ciudad. Debe encarnar el cambio, pero no de un modo que asuste. Tiene que parecer tan sofisticada como Nueva York, pero también ser del pueblo. Se espera de ella que sea auténtica, pero tiene que calcular cómo.

¿Eso siquiera es posible?

La cuestión de la asequibilidad

“En 2014, nos sorprendió lo mucho que había aumentado la exposición, el interés y el escrutinio minucioso en comparación con años anteriores”, dijo el exalcalde Bill de Blasio sobre la atención pública a las imágenes.

Esto se puso de manifiesto cuando, en 2015, Chirlane McCray, su esposa en aquel momento, llevó un traje pantalón azul que los comentaristas de internet confundieron como vaqueros para asistir al funeral de un policía asesinado. En realidad, el traje era de un diseñador neoyorquino independiente, y McCray dijo que durante su época de primera dama se vistió deliberadamente con diseñadores de color, por lo que no estaba preparada para las suposiciones de que simplemente se había puesto algo sin pensarlo dos veces.

“Diez años después”, dijo De Blasio, “eso se ha desbordado”. Ha convertido la Mansión Gracie en lo que él llamó una “pecera gigantesca”.

“La cultura política se ha convertido en la cultura de los famosos”, dijo. Y las fotografías son “la forma en que el público en general ha sido entrenado para recibir información”.

Esto ciertamente es así para Duwaji, quien debe gestionar la atención en un momento en el que, gracias a las redes sociales, hay más exposición que nunca a las imágenes de las personas relevantes y más fluidez en el lenguaje de la moda. Hay una razón por la que una de las primeras conferencias de prensa formales de Mamdani fue con influentes y creadores de contenido, y no con los medios de comunicación tradicionales.

El aspecto antisistema de la elección de Mamdani y la forma en que se está enmarcando como un posible portento nacional significa que la gente de todo el país está prestando atención. Si a esto añadimos la condición de mileniales-Gen Z de la primera pareja, de repente cada elección de Duwaji está cargada de significado y se convierte en motivo de comentario.

Sobre todo cuando se trata de su ropa. Y sobre todo porque Duwaji solo ha concedido una entrevista oficial desde que Mamdani ganó las primarias, pero ha aparecido en público, en ambientes oficiales, al menos siete veces. Lo que lleva puesto esencialmente va a hablar por ella y, por asociación, por su esposo.

Quizá por eso esa entrevista, con The Cut, la revista especializada de Nueva York, iba acompañada de lo que en realidad era una sesión fotográfica de moda. En ella aparecían prendas de jóvenes marcas neoyorquinas como (sí) Diotima, Peter Do, Ashlyn y Colleen Allen, junto con nombres más consolidados como Marc Jacobs y la marca francesa Jacquemus. Cada foto venía con créditos en los que se indicaba que la ropa era “prestada”.

Era una afirmación inusual, dado que la ropa para las sesiones fotográficas de las revistas siempre se presta. Pero estaba claramente calculada para dejar claro a quien no supiera cómo funcionan las revistas que Duwaji no se estaba beneficiando de su mayor notoriedad.

Al fin y al cabo, con 28 años, no es como si tuviera un armario lleno de trajes diseñados para las grandes ocasiones públicas. Necesita ropa nueva, lo que complica aún más su forma de vestir, sobre todo en lo que se refiere a la asequibilidad. La ropa nueva puede costar mucho dinero, sobre todo la de diseñador.

Los precios de la moda, cada vez más estratosféricos, ponen de manifiesto el abismo económico entre las clases que Mamdani se ha comprometido a abordar. Aunque Duwaji alquiló el abrigo que se puso para la toma de posesión, que era un guiño tanto a la sostenibilidad como a la economía (al igual que pedir prestadas las botas), y aunque está apoyando a las pequeñas empresas, la imagen que ofreció fue de aspiración y lujo codificado. Si la forma en que creó esa imagen, y por qué, importa tanto como la imagen en sí es la fuente de la tensión.

No es como si el público en general pudiera tomar prestadas un par de botas de diseñador. Para mayor prueba, consideremos el furor que causó la aparición de Alexandria Ocasio-Cortez en la Gala Met de 2021 con un vestido de la diseñadora Aurora James con el lema “Impuestos a los ricos” estampado en la espalda. Al final, y a pesar de que la congresista alquiló el vestido, el debate giró menos en torno al mensaje literal (o a cuánto pagó por el vestido) y más en torno a si, como socialista democrática, debería haberse vestido con un traje de diseñadora en la recaudación de fondos más cara de la ciudad en primer lugar. Desde entonces no ha vuelto a la fiesta.

El medio es el mensaje

Por eso, dijo Ellison, los políticos y sus cónyuges ahora necesitan estilistas. “Hay una intención profesionalizada evidente sobre cómo van a vestir”, dijo.

Y no se trata solo de estilistas. Bailey Moon, que trabajó con el expresidente Joe Biden y Jill Biden durante su estancia en la Casa Blanca, y que ayudó a Mamdani y Duwaji a planificar sus atuendos para la noche electoral, señaló que era una voz entre muchas. Cuando se trata de vestuario político, hay, dijo, “un diálogo constante y un examen constante con los equipos de los directores, que obviamente tienen mentalidad de gobierno”.

De hecho, De Blasio dijo que, cuando estaba en el cargo, “siempre había una conversación sobre imágenes de una forma u otra”. Quizá por eso, en lo que respecta a Duwaji, la negociación sobre el mensaje ya comenzó.

Después de que se supiera que ella y Mamdani habían trabajado con Moon, un hecho que, como la mayoría de las relaciones entre políticos y estilistas, la campaña había intentado mantener en secreto, The New York Post publicó un titular que decía a bombo y platillo: “Zohran Mamdani habría contratado a un estilista de moda de celebridades ostentosas durante la campaña”, y luego lo tachó de “socialista del champán”.

Tal vez por eso, o tal vez por la relación de Moon con la clase dirigente demócrata (y a pesar de que Moon había ofrecido voluntariamente sus servicios), pronto quedó fuera, y entró Karefa-Johnson, exeditora de Vogue, quien es conocida por sus opiniones francas sobre la guerra en Gaza, la moda y la raza. Y, en un movimiento inesperado, se le permitió publicar su ensayo en el que daba a conocer su nuevo trabajo y explicaba qué ropa había elegido y por qué.

El gobierno de Mamdani se negó a hacer más comentarios, pero otros estilistas, a menudo frustrados por el hecho de que se silencien sus contribuciones, se mostraron entusiastas.

Aun así, la cosa no cambió mucho: para cuando apareció la publicación de Karefa-Johnson en Substack, la narrativa de las botas caras ya se había impuesto. Aunque siempre ha existido lo que Keena Lipsitz, profesora de Ciencias Políticas del Queens College, llamó “indignación por la moda de la primera dama”, las redes sociales hacen que “la indignación se extienda más rápidamente que antes”.

Lo más probable es que esto se convierta en un problema a medida que se acerque la Gala del Met, a principios de mayo. Es un acontecimiento en el que la frivolidad y el costo asociados a la moda y a los plutócratas que la apoyan son inextricables del apoyo que genera para una de las instituciones culturales más importantes de la ciudad. Una vez más, los valores que defiende el gobierno de Mamdani pueden quedar atrapados en medio. Las decisiones de Duwaji tienen implicaciones en el mundo real, no solo en la charla ociosa, sino en los negocios.

Según Merhej, la diseñadora de Renaissance Renaissance, ganó unos 11.000 seguidores en la semana posterior a la inauguración —un aumento del 33 % — y ha despertado mucho interés en la prensa local de Medio Oriente y el Norte de África, como CNN Arabia, Hia y Emirates Woman. “Demuestra cómo la influencia estadounidense es dominante en la región y por qué es tan significativo que Rama llevara nuestro diseño”, dijo.

Del mismo modo, Irene Albright, fundadora de Albright Fashion Library, el servicio de alquiler vintage del que Duwaji obtuvo su abrigo Balenciaga, dijo que, tras conocerse la noticia del alquiler, “mis redes sociales se dispararon y el teléfono no ha parado de sonar, sobre todo con consultas de un público más joven”.

Sin embargo, a pesar de toda la reacción positiva, también hubo críticos que no pudieron separar su política de sus vestidos de fiesta. “También tuve noticias de gente a la que no le hacía ninguna gracia que le alquilara siquiera a ella”, dijo Albright.

*Vanessa Friedman ha sido la directora de moda y la crítica jefe de moda del Times desde 2014.

