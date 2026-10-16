Los arbustos de Bad Bunny y otros disfraces para este Halloween

Hemos incluido una clave para que filtres las opciones: 👯 = disfraz de pareja, 🧑‍🧑‍🧒‍🧒 = disfraz de grupo o familiar, 🧠 = muy conceptual o artesanal, ⭐️ = celebridad y 📼 = nostálgico. Y recuerda: una peluca es una…

Halloween no es un concurso, pero de todos modos se puede ganar. Para ayudarte a destacar entre la multitud disfrazada, el equipo de la sección de Estilos ofrece humildemente las siguientes 11 sugerencias para los disfraces más de moda, más representativos del espíritu de la época y, en general, los más representativos del año 2026.

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Hemos incluido una clave para que filtres las opciones: 👯 = disfraz de pareja, 🧑‍🧑‍🧒‍🧒 = disfraz de grupo o familiar, 🧠 = muy conceptual o artesanal, ⭐️ = celebridad y 📼 = nostálgico. Y recuerda: una peluca es una de esas raras inversiones que siempre dan buenos resultados.

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Nathan Fielder y Elizabeth Holmes

Qué necesitarás: Peluca entrecana, peluca rubia, lentes de contacto azules, mucho rubor y una convicción inquebrantable de que no hiciste nada malo. 👯 ⭐️

Se supone que Halloween da miedo. Si de verdad quieres inquietar a la gente, disfrázate de la estafadora Elizabeth Holmes y del comediante y piloto de aviones Nathan Fielder. Sigue el ejemplo del avance del próximo documental de Fielder, You Can See Everything, en el que los dos mantienen un contacto visual intenso como un láser mientras Holmes balancea la mecedora de un bebé con el pie. En el caso remoto de que te atrapen robando dulces, prueba con una frase como “Por supuesto que no te estoy engañando” o “Yo siempre soy sincera”.

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Emoji de rosa marchita

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Qué necesitarás: Pétalos grandes de papel maché para colgar sobre tu cabeza, un leotardo de color verde brillante, unas cuantas rociadas de perfume floral y una cara con el ceño fruncido. Un caso leve de cuello tecnológico ayudará a completar el atuendo. 🧠

El emoji de la rosa marchita, que ha llegado a significar la angustia por desamor (o para burlarse de él), disfruta de su momento en el centro de atención de la generación alfa. Si eres parte del aproximadamente 69 por ciento de adultos estadounidenses que están insatisfechos con el rumbo actual de este país, la rosa marchita podría ser el disfraz perfecto para simbolizar nuestro hastío nacional.

Chica del 2016

Qué necesitarás: Una paleta de sombras de ojos Morphe o Naked para lograr un look de pliegue definido y elaborado; una tonelada métrica de pomada para cejas Anastasia Beverly Hills para unas cejas que parezcan dibujadas con un Sharpie; capas de lápiz labial mate reseco que se descascare cuando hablas. Acompáñalo con unos pantalones de mezclilla ajustados, tu mejor blusa para salir y al menos un collar tipo gargantilla. Asegúrate de capturar el atuendo con un filtro de Snapchat. 📼

Halloween es una festividad para estilos de maquillaje salvajes, así que por qué no atreverse con el más estrafalario de todos: las cosas que la gente usaba todos los días en 2016.

Gloria Steinem

La periodista y feminista estadounidense Gloria Steinem llega a la 17.ª Gala Anual «Gala in the Garden» del Hammer Museum, celebrada en dicho museo de Los Ángeles, California, el 12 de octubre de 2019. / Lisa O’connor / AFP Foto: AFP - LISA O'CONNOR

Qué necesitarás: Cinturón grueso, pantalones acampanados o una minifalda, gafas de aviador, brazaletes al estilo de la Mujer Maravilla y uñas largas. Es esencial una peluca larga con raya en medio y mechones rubios. ⭐️ 📼

La cara del movimiento feminista, fallecida el mes pasado a los 92 años; en su momento se le desestimó por ser simplemente “el símbolo en minifalda de la clase intelectual”. Pero esa descripción, para quienes admiraban su defensa incansable de los derechos de las mujeres, es exactamente lo que la convirtió en un ícono del siglo XX.

Erling Haaland y el mapache

Todo lo que hace Erling Haaland se convierte en la sensación de las redes sociales. Su cabello, por ejemplo, es un tema de conversación para los usuarios de las redes sociales y el futbolista lo convirtió en un negocio: se ata la coleta con unas gomas de colores, fabricadas originalmente en Corea del Sur. Lo que comenzó por estética, lo convirtió en accionista de la marca Kknekki. / EFE/ Sebastiao Moreria Foto: EFE - Sebastiao Moreria

Qué necesitarás: Peluca rubia, gafas de sol, un mapache que alguna vez estuvo vivo (un peluche es aceptable y posiblemente preferible), el bolso de asas más grande que puedas conseguir. ⭐️

Los mapaches han tenido un gran año (véase: Jimothy y este cliente de una licorería de Virginia). Quizás el más distinguido hasta ahora haya sido el disecado compañero de viaje de la estrella de fútbol noruega Erling Haaland. El mapache, que Haaland compró por 750 dólares en una tienda vaquera en Dallas durante la Copa Mundial, sostiene una botella vacía de alcohol entre sus patas. Si tus planes de Halloween incluyen una reunión en la que cada quien lleve su bebida, este disfraz será a la vez divertido y funcional.

La familia de‘Yesteryear’

Qué necesitarás: Una prole de seis o más “hijos” con cabello a la altura de los hombros y ropa neutra a juego; un patriarca que luzca un sombrero vaquero; y, para la influente que es una esposa tradicional, un delantal morado y una hogaza de pan de hierbas casera. 🧑‍🧑‍🧒‍🧒 📼

Para los más literarios, no estaría mal buscar inspiración en la novela que Stephen King describió como “lo suficientemente afilada como para hacer sangrar”.

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Yesteryear, de Caro Claire Burke, que lleva el fenómeno de la esposa tradicional hasta su conclusión extrema y retorcida, aterrizó con fuerza en las guerras culturales de este año y pareció atormentar a quienes alguna vez adoptaron esa etiqueta tan polémica.

Y como dice el viejo refrán: si Anne Hathaway se ha apuntado para hacer cosplay como la protagonista del libro, Natalie Heller Mills, ¿por qué tú no?

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Arbusto de caña de azúcar de Bad Bunny

Bad Bunny en el Super Bowl. / Neilson Barnard / Getty Images / AFP Foto: AFP - NEILSON BARNARD

Qué necesitarás: Hojas de palmera sintéticas, muchísimas. Una pistola de silicona caliente para pegar las plantas falsas en un atuendo portátil y un sombrero para ocultar tus facciones. La capacidad de nombrar todos los países de América Latina y tener ritmo para el reguetón. 🧠

Si ser percibido te incomoda, tenemos una solución para Halloween que no requiere maquillaje. Tú también puedes ser parte de un evento importante (entonces, el espectáculo de medio tiempo del Superbowl LX de Bad Bunny; ahora, Halloween 2026) sin revelar ninguna parte de tu identidad. Solo bastará con estar ahí de pie.

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Una apuesta de Kalshi o Polymarket

Qué necesitarás: Un viaje a la tienda de papelería y mucha imaginación. 🧠

Si contemplas el panorama cultural del año, cualquier lugar donde poses la mirada estará nublado por un globo de pensamiento con la forma de Kalshi o Polymarket. ¿La disputa en Summer House? Apuesta por ello. ¿Existen los extraterrestres? Apuesta por ello. ¿El romance inesperado entre Katy Perry y Justin Trudeau llevará a algo más serio? Apuesta por ello. Ya entiendes la idea. Disfrázate de cualquier momento cultural o figura pública y ponte un rastreador de apuestas hecho a mano. Una opción extravagante sería crear elaboradas palancas funcionales que puedan deslizarse hacia arriba o hacia abajo en una línea de Sí y No. O podrías optar por lo tradicional, con una clásica tabla de conteo sobre tu disfraz.

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Taylor y Travis

Taylor Swift y Travis Kelce. Foto: intagram Travis Kelce

Qué necesitarás: Peluca rubia, un leotardo brillante, un jersey de fútbol americano y un gran diamante. 👯 ⭐️

Mira, este no es un disfraz que te hará ganar ningún concurso. Pero tal vez te haga hacer nuevos amigos cuando llegues a la fiesta y descubras que eres uno de los varios “Tayvis” presentes. Puedes rememorar la boda del año con tus colegas deportistas y estrellas del pop que tampoco pasaron mucho tiempo pensando en su atuendo. Puntos extra si mezclan géneros.

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Natalie Portman (imaginada por Rachel Cusk)

Qué necesitarás: Leotardo negro, tutú, diadema de plumas y maquillaje de ojos negro y dramático; si te sientes ambiciosa, puedes agregar alas manchadas de sangre brotando de tu espalda. Y por supuesto, llevar una copia de Life of M de Rachel Cusk para blandirla como un “truco” durante el dulce o truco. 🧠 ⭐️

Este disfraz tiene capas, no solo de tul, sino metaficcionales. Disfrázate de la bailarina psicótica de Natalie Portman en El cisne negro y luego disfruta corrigiendo a las personas que asuman que reconocen a tu personaje, y diles que, de hecho, no eres Natalie Portman interpretando a una bailarina en medio de un colapso nervioso, sino el personaje de Portman imaginado por la novelista experimental Rachel Cusk.

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Diversas ovejas

Qué necesitarás: Vellón de pelo largo, una cuenta de Letterboxd, bolo (para masticar). 👯 🧠

Todo el mundo, en serio todo el mundo, habla de lo mucho que han avanzado las ovejas en el cine últimamente. Quienes planeen envolverse en lana en la noche de Halloween tienen muchas opciones de donde elegir, entre el misterio pintoresco de Las ovejas detectives, que incluyen a Lily, Sebastian y ese cordero de invierno de aspecto tan triste. También podrías incluir algunas ovejas de La odisea y Frankenstein, y luego pasar la noche fingiendo indignación de que tus supuestos amigos cinéfilos ni siquiera puedan distinguir entre las ovejas conceptualizadas por Christopher Nolan y Guillermo del Toro. ¡Qué vergüenza!

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*Alexandra Alter, Kendall Blomfield, Gina Cherelus, Sandra E. Garcia, Alisha Haridasani Gupta, Callie Holtermann, Madison Malone Kircher y Kellina Moore colaboraron con reportería.

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