"Los juegos del hambre" inspiran looks hechos por estudiantes de moda colombianos

En el universo de "Los juegos del hambre", el vestuario es otro personaje. En Bogotá, esa relación entre cine y moda llegó con "Del cine a la moda", una iniciativa de Cine Colombia que reunió a seis instituciones de formación en diseño y moda para reinterpretar el universo de la franquicia a propósito del estreno de "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha".