Los reyes Felipe y Letizia hacen “twinning” con sus “looks”

Los reyes, Felipe VI y Letizia, esperan a los asistentes a la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona que ha tenido lugar en el Palacio Real de Madrid.

Unidos, tranquilos y derrochando complicidad. Así se han mostrado este jueves los reyes Felipe y Letizia en su primera aparición conjunta tras la publicación en España de las memorias del rey Juan Carlos, respondiendo a los amargos dardos del Emérito en “Reconciliación” -señala directamente a su nuera como la ‘culpable’ de su distanciamiento de su hijo y sus nietas Leonor y Sofía, y acusa a su hijo de ‘insensible’ y de hacerle sentir como una ‘persona non grata’ en su propia familia- haciendo frente común y dejando claro que van a continuar con su labor al frente de la corona con firmeza y sin responder al antiguo monarca.

Más compenetrados que nunca, sus majestades han sorprendido con sus estilismos a juego durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Girona que se ha celebrado esta mañana en el Palacio Real. Sumándose a la tendencia ‘twinning’ que ya hemos visto en parejas de celebrities como David y Victoria Beckham, Brab Pitt y Jennifer Aniston, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, o Kim Kardashian y Kayne West, don Felipe y doña Letizia han escogido sendos looks coordinados en gris marengo y con el estampado ‘príncipe de Gales’ como protagonista.

Así, el rey ha dejado a un lado los impecables trajes lisos que suele lucir en sus compromisos oficiales -casi siempre en azul marino o gris- para llevar uno confeccionado en un tejido más grueso y con los cuadros surgidos en su día en Escocia que se han convertido en una de las tendencias más atemporales del mundo de la moda, muy similar al de la Reina.

En clave working girl y dejando claro que son una piña en pleno tsunami mediático por la biografía de don Juan Carlos, doña Letizia ha recuperado su favorecedor dos piezas de Hugo Boss de cuadros Príncipe de Gales compuesto por una blazer cruzada larga con solapa marcada y doble botonadura cruzada, y pantalón fluido de corte recto. Lo ha combinado con una blusa sobria en color crema, zapatos de punta de tacón bajo en negro, y bolso de Nina Ricci de pitón y cadena de eslabones dorados al tono. Impecable y conectada como nunca con don Felipe.

