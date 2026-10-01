Los vestidos de Anrealage que cambiaron de color en pasarela

"El cuerpo algún día perecerá. La ropa también tiene una vida útil. En una era donde las cosas no tienen fin, la IA y los humanoides están a nuestro lado, quería hacer algo que tuviera un final", dice el diseñador.

El diseñador Kunihiko Morinaga, de la marca Anrealage, volvió a sorprender con su propuesta de moda futurista. Su colección "Skin" nació tras unos cuestionamientos que se hizo el creador sobre el cuerpo y el alma y su relación con lo perecedero.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En la pasarela, las prendas llegan al final de su vida útil. "Pierden su color y se convierten en cenizas. Y entonces, el color regresa. Las prendas que llegaron a su fin se encuentran con su comienzo, en la misma pasarela. Los seres vivos mudan de piel una y otra vez. Se desprenden de la vieja piel y siguen viviendo en la nueva", explica el creador en sus notas de prensa.

En el escenario, dos modelos lucen dos vestidos azules iguales y permanecen quietas mientras las piezas son modificadas digitalmente hasta que uno queda de color amarillo y el otro, en azul claro.

"Hoy en día, en nuestras pantallas, prendas como estas se han convertido en parte de la vida cotidiana. En ‘Skin’, la ropa tampoco se limita a un solo diseño. Regresan a una página en blanco y allí nace un nuevo diseño. La segunda piel se puede desprender una y otra vez. Cada vez que se desecha, la ropa cobra una nueva vida. Las últimas en aparecer en la pasarela son formas de vida revestidas con pieles digitales de luz. Sus cuerpos resplandecen como la luz de un fénix. Algo que perdurará en esta tierra mucho más que una vida humana", explica el creador.

Los vestidos cambian de color gracias a una tecnología de papel electrónico que transforma la superficie que se llama E Ink Prism, también conocida como “tinta electrónica”. Cada diseño cuenta con 2.000 piezas electrónicas que modifican el color mediante señales eléctricas.

¿Quién es Kunihiko Morinaga?

Kunihiko Morinaga nació en 1980 en Kunitachi, Tokio. Se graduó en 2003 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Waseda y del Instituto de Diseño VANTAN. Ese mismo año fundó su marca, en la que creaba prendas con la técnica del patchwork. Después, se dedicó al diseño de moda futurista, utilizando las últimas tecnologías, desde materiales reflectantes de luz hasta formas esféricas y cúbicas.

En 2005 debutó en la Semana de la Moda de Tokio y, en 2014, en la Semana de la Moda de París. También se ha presentado en la Semana de la Moda de Milán y ha diseñado el vestuario para la película de animación "Belle", con el director Mamoru Hosoda, y los uniformes para el Pabellón de Japón en la Expo de Dubái de 2021.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.