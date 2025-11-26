Malejo cangrejo, estilista de celebridades, comparte sus consejos para cuidar el cabello

El estilista Malejo Cangrejo ha trabajado con famosas como Greeicy Rendón o con María Fernanda Aristizábal. / Cortesía - Malejo Cangrejo Foto: Cortesía - Malejo Cangrejo

Alejandro Romero, conocido en el mundo del entretenimiento colombiano como Malejo Cangrejo, es maquillador y peluquero de celebridades.

Ha trabajado configuras como Greeicy Rendón, Andrea Serna, Lina Tejeiro, Marcela Mar y Carolina Cruz. En la actualidad el especialista también hace contenido digital sobre belleza, maquillaje y es embajador de la marca Dyson.

“En Colombia la belleza y el arreglo personal son temas importantes. Disfruto mucho mi profesión, estoy en muchos proyectos, muy chéveres. Parte de mi sello personal hoy en día es entender la belleza como una individualidad. Por eso, no me gusta hablar tanto de tendencias, porque siento que muchas veces las tendencias están pensadas para las modelos, para el desfile o para ciertos grupos un poco más pequeños. Prefiero hablar de las tendencias como herramientas y opciones creativas en el mercado”, dice el estilista.

El experto en cuidado capilar habla en entrevista con este medio sobre la importancia de identificar el tipo de cabello, las tendencias y da recomendaciones para mantenerlo saludable.

¿Cómo se puede identificar el tipo de cabello?

Afortunadamente, ahora hay mucha información alrededor del cabello. Antes todo estaba muy generalizado y no había esa especificidad que tenemos hoy en día. Los productos ya tienen marcado qué es lo mejor para cada tipo de cabello.

Dicho eso, para hacer una identificación del tipo del cabello es importante un diagnóstico profesional, el experto te va a decir si es delgado, ondulado o crespo.

¿Cuáles son los tipos de cabello?

Hay varias cosas que te ayudan a entender qué tipo de cabello tienes o qué necesidades, pero hay cuatro tipos de cabello:

El tipo 1: cabello liso.

Tipo 2: cabello ondulado con algo de onda y que forma como una S.

El tipo 3: cabello rizado, que es mucho más en resorte y tiende a estar deshidratado.

El tipo 4: cabello afro. Muy rizado.

¿Cómo se pueden reconocer las necesidades del cabello?

Una de las maneras para entender si tu cabello está deshidratado o si necesita un tratamiento profundo de hidratación, es cuando flota en el agua, pues es una prueba para identificar que es incapaz de absorber la humedad, por lo que necesita hidratación.

Por ejemplo, para saber si tu cabello es delgado o grueso, puedes poner una fibra de cabello en una hoja blanca, cuando logras verlo quiere decir que tu cabello es más grueso, pero cuando se empieza a perder y casi que no lo puedes ver, quiere decir que es delgado o incluso muy fino.

¿Cómo se identifica un cabello sano?

Un cabello sano es uno que no está expuesto a herramientas calientes, ni al sol y que no ha sido procesado químicamente.

Una vez identificado el tipo de cabello, ¿cuáles son las recomendaciones para cuidarlo?

Lo primero que hay que entender es que el cabello es un órgano que, una vez sale de la cabeza, pierde la conexión con el cuerpo. Y ahí comienzan los errores, porque existe la creencia de que el cabello aguanta todo.

Nos bañamos con agua hirviendo, y eso retira los aceites naturales y el recubrimiento que hace que el cabello se vea brillante.

Por eso, la clave es entender que todo lo que le hagas, tiene consecuencias: puedes tener un cabello saludable, brillante, sedoso, con movimiento o uno sin brillo, opaco, con puntas abiertas.

Así las cosas, es importante saber que el cabello se cuida con cosas tan simples como la temperatura del agua cuando lo bañas, la forma en cómo lo bañas también va a ayudar a que ese cabello empiece a tener un mejor envejecimiento, porque finalmente el cabello una vez sale de la cabeza, recibe menos nutrientes que cuando está creándose.

¿Cuál es el impacto del uso excesivo de las herramientas de calor?

Gracias a la tecnología, hoy entendemos que el calor daña la fibra, que el cabello es como una materia prima, como una seda. Por ejemplo, Dyson ha realizado estudios que permiten entender que lo que más hace que el cabello se dañe es la temperatura porque causan que se rompan las estructuras capilares.

Si lo haces una vez al mes, no pasa nada, pero si lo haces constantemente, a diario y varias veces en el día, estás abusando de las herramientas calientes, e inevitablemente el cabello se va a bañar.

Una recomendación es usar herramientas que cuiden tu cabello y que no superen los niveles de temperatura.

Además de reconocer el tipo de cabello y evitar el uso excesivo de las herramientas de calor, ¿qué otras recomendaciones son claves para cuidarlo?

Seleccionar los productos adecuados y lavarlo con agua templada. Además, si tienes el cabello decolorado, quebradizo o te hiciste una queratina, tienes que tener el triple de cuidado.

Desde su experiencia, ¿qué papel juega el cabello en las personas?

El 70 % de las personas manifiestan que el cabello es muy importante a la hora de complementar su outfit. Todos hemos tenido un día en el que el pelo no cuadra, que sientes que ese día no estás completo. El cabello es una parte muy importante de la presentación personal y de la autoestima

Por eso, es tan importante encontrar el equilibrio entre el uso de la tecnología, pero también manejando ese concepto saludable, que se volvió transversal y que también llegó al cabello. Las personas están buscando todas esas formas de estar con el pelo increíble, pero a través de rutinas, productos, fórmulas y herramientas especializadas.

Hay dos mitos muy presentes en las redes sociales: los beneficios del romero y la teoría del pelo en pausa...

Hay muchos componentes en la naturaleza que se han implementado en formulaciones poderosos. En mi adolescencia también fui víctima del romero, pero en eso hay más fe, que cualquier otra cosa. El romero lo vemos en varias formulaciones, pero nada que no esté desarrollado para que químicamente el pelo lo absorba, te garantiza que el cabello va a recibir lo que esa planta, extracto o ingrediente tenga.

Si el romero está en una formulación, con respaldo científico y en un producto diseñado para el cabello, fantástico, maravilloso, pero si lo vas a poner a hervir sin conservantes, sin preservantes y sin una cantidad de cosas que se requieren, no estás haciendo nada.

Sobre el pelo en pausa siento que es una percepción personal. El cabello tiene una fase anágena y una catásina, un tema más de tricología, en la que el cabello tiene una temporada en la que crece más.

El pelo en pausa está muy asociado a la percepción personal, entonces puede ser que tu cabello esté quebradizo y no puedas percibir el crecimiento. Puede ser que a nivel hormonal también tengas cambios o situaciones que no permitan el crecimiento, puede ser que estés postparto. El postparto es uno de los momentos de la mujer que me parece más difícil a nivel de cabello porque se cae, se demora en crecer o se debilita porque la madre está amamantando y todo su sistema cambia.

¿Qué consejos le daría a alguien que siente que su “cabello está en pausa”?

El corte profesional es clave y con herramientas que tengan buen filo y con tijeras para cortar cabello. También es importante que el corte esté diseñado para tu textura de cabello. Por ejemplo, si tu pelo es delgado o quebradizo y te los grafilan, eso va a desfavorecer tu cabello. El diseño de corte también tiene que ir enfocado a tus necesidades y a tu tipo de pelo.

Aunque no le gusta hablar mucho de tendencias, ¿qué ha visto que se esté moviendo en el mundo de la peluquería y la belleza?

El Old Money o esta tendencia de cabello con blower, que suena muy de los 2000, ese cepillado con aire caliente y con esa textura de puntas onduladas, tipo estrella de cine de Hollywood, llegó para quedarse.

Las mujeres también se están volviendo expertas en su rutina de belleza, así que la llegada de herramientas como el multiestilizador airwrap de Dyson, les permite a las mujeres hacerse sus peinados como si se hubieran puesto rulos.

También la cortinilla, ese capul largo que cae a los lados, hace que cualquier corte cambie sin arriesgarse mucho, así como estas nuevas tendencias de cabellos sanos y voluminosos.

En cuanto a colores, todo lo natural, tonos intermedios, que equilibren lo estético, lo químico o lo bonito del visajismo. Vemos colores muy medianos, rubios medianos y rubios dorados y mieles.

Sin embargo, el estilo está tan individualizado y hay tantas opciones, que tú puedes querer o puedes llevar lo que mejor complemente tu personalidad.

La gente ama lo práctico, lo fresco, lo que les genere salud en el cabello.

Estamos en la temporada de fiestas y vacaciones, ¿qué se debería tener en cuenta?

Lo más importante es ponerse una mascarilla antes de meterse a la piscina o al mar y no meterse con el cabello seco, porque va a absorber absolutamente todo el cloro de la piscina o la sal del mar. Si se van a meter a la piscina o al mar, háganlo con el cabello mojado de agua dulce, usen una mascarilla y aceites de medios a puntas. Las barreras físicas, como las pañoletas el sombrero, también funcionan muy bien para proteger el cabello de los rayos ultravioleta.

¿Cuál sería su consejo final?

Cualquier cambio te tiene que gustar a ti, porque una vez tú te sientas guapo o guapa, poderosa, bella, sexy, atractiva, coqueta o lo que quieres comunicar, vas a encontrar un equilibrio. La belleza es única, viene desde adentro y es una actitud.

