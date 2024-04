Me gusta tener piezas en mi armario que perduren en el tiempo: Jenny López

Jenny López es modelo y empresaria colombiana. / Cortesía Foto: Cortesía

Jenny K. López comenzó su carrera en la moda hace 20 años como modelo. Con el tiempo decidió tener un diario digital con sus viajes, sesiones de fotos y pasarelas, lo que la convirtió en una de las primeras fashion bloggers del país.

Durante casi dos décadas ha trabajado con reconocidas marcas de la industria, como Vogue, Chanel, Tiffany. También creó Momposina Rock’s, una marca de joyería artesanal en la que exploró su faceta como empresaria.

Además del modelaje, ha realizado colaboraciones como diseñadora con marcas, como con la colombiana de trajes de baño Ancora, y con Target, reconocido vendedor minorista de Estados Unidos, acaba de lanzar “Femme Resort”.

Una colección de 100 prendas que hace parte del programa “Future Collective de Target”, iniciativa que busca colaborar con diseñadores de renombre, artistas y personalidades influyentes para crear colecciones exclusivas ofreciendo moda innovadora y asequibles.

La colección tiene como inspiración la herencia latina de López mezclado con el ambiente playero de Miami, ciudad en la que vive actualmente. Invitamos a la modelo a responder las 10 preguntas sobre moda de EE.

1. ¿Cuando eras niña, qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niña que se imaginaba ciertas cosas?

Me encantaba y me sentía fascinada con las modelos de los años ochenta, pero nunca pensé que haría de esto mi profesión y mucho menos que podría hacer un negocio.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

Una amiga en el colegio me sugirió tomar unas clases de modelaje. Después de las clases, ¡obtuve mi primer trabajo!

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

No tengo un ícono específico en la moda, pero me siento inspirada por muchos personajes en este mundo como Bianca Jagger, Frida Kahlo, Carmen Miranda, María Félix y Jane Birkin.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías:

Para mí, mi mejor atuendo es aquel con el que me siento cómoda y que me identifica. Me gusta incorporar color en mis atuendos, pero al mismo tiempo, me siento muy bien cuando utilizo colores neutrales. No necesito ninguna ocasión especial para un atuendo, cada día es una ocasión perfecta y especial. Muchas veces hasta para la oficina me pongo mi mejor outfit.

5. ¿Qué es lo más importante para crear una colección?

¡Tener una base con inspiración y partir de ahí! Para la colección con Target queríamos trabajar en básicos elevados y piezas que perduran en el tiempo, para que las puedas usar por muchos años.

6. ¿Cómo describirías tu estilo?

Mi estilo se podría describir como ecléctico y vibrante, pero manteniendo las líneas de lo clásico. Me gusta mucho mezclar el diseño artesanal con siluetas más clásicas. Me gusta tener piezas en mi armario que perduren en el tiempo y no pasen de moda, pero hago refrescamientos con piezas que estén en la temporada. También tengo muchas piezas western.

7. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Por el lado de Colombia, siempre la buena actitud y disposición hacia el trabajo. ¡Los paisas siempre son emprendedores y trabajadores! Por el lado de Estados Unidos (donde vivo actualmente), la practicidad y la ética en el trabajo.

8. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Mi perro Tatu fue robado en Colombia durante el toque de queda. Apareció después de 17 días. Fue un momento muy emotivo.

9. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi papá siempre me dijo: “cuando hagas algo, hazlo lo mejor que puedas”. Yo daría el consejo de que uno se comprometa con las personas que se comprometen con uno.

10. ¿Cuál es momento que marcó un antes y un después en tu carrera en la industria?

Cuando hice la campaña de Clinique en 2005. En esa época, el perfume Happy era uno de los más vendidos e icónicos. Ahora, también considero a Target un logro súper icónico, porque representa todo lo que he logrado en los últimos años de mi carrera.

