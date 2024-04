Mi carrera en el segmento del lujo tiene un vínculo con la moda: Lina Bustillo

Lina Bustillo es pionera en el concepto de lujo latinoamericano. / Cortesía Foto: Javier Llanos Cel. 315 509 5782

Lina Bustillo es diseñadora gráfica especializada en negocios de bienes y servicios de lujo. También es la escritora del libro “Pilares del lujo latinoamericano”, en el que aborda la importancia de reevaluar el concepto de lujo y de resaltar la artesanía y la denominación de origen del lujo en la región.

El lujo latinoamericano está relacionado con la hotelería, la gastronomía, la joyería y también con la moda. Por eso, invitamos a Lina Bustillo a respondes las 10 preguntas sobre moda de EE.

1. ¿Cuándo eras niña qué pensabas de la moda y qué piensas ahora de ese niña que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando niña siempre me llamaba la atención la texturas de la ropa de mi mamá, recuerdo mucho un abrigo que usaba de terciopelo vinotinto y el olor de su perfume. También recuerdo que me gustaban cosas diferentes y llamativas, por ejemplo, unos tenis que tenía de charol negros, me parecían la locura, o unos suecos tradicionales que heredé de mis primos que vivían en Malmö, Suecia, en especial por que ningún otro niño se iba a poner eso y a mí me encantaban porque sonaban como tacones.

Hoy en día sigo siendo esa niña que se fascina con elementos tradicionales de otras culturas y sigo usando cosas que normalmente la gente no usa, como un accesorio o una prenda particular.

2. ¿Recuerdas qué te motivó a entrar en el mundo de la moda?

La moda es inevitable en nuestra sociedad, así que siempre uno esta en una conversación constante con la moda, adicional mi carrera en el segmento de lujo tiene un vínculo muy fuerte con la moda.

3. ¿Quién es tu ícono de moda?

Tengo dos personas que tienen elementos que me gustan mucho: Gwyneth Paltrow y Anine Bing, porque logran ese look casual con elegancia, sin ser pretenciosas ni sobreactuadas.

4. Describe tu mejor atuendo y la ocasión en la que lo usaste o usarías.

Fue en una boda hindú en el emirato de Ras al-Khaimah. Después de varios días de usar Sari (vestido tradicional de las mujeres de la India) y de seguir las tradiciones culturales, para la última noche el código de vestuario era tradicional, pero me di cuenta de que no especificaba ningún color o cultura. Entonces, esa fue mi clave para vestirme inspirada en mi propia cultura, tuve muchos nervios por que sabía que iba a llamar la atención en una boda de aproximadamente mil invitados, pero me iba a sentir más cómoda. Así que usé un vestido hermoso en seda carmín asimétrico lleno de boleros sobre un hombro, unos aretes enormes azul zafiro y con una tela que tengo de capullo de seda azul oscuro me hice un turbante, labios rojos y un maquillaje natural. ¡Fue la sensación, varias personas hasta me pedían fotos!

5. ¿Cómo describirías tu estilo?

Desde que soy mamá definitivamente cambio mi estilo, en casa es loungewear, porque al estar detrás de una pequeña de dos años no vale la pena usar tacones, escotes o prendas que incomoden. Dejando de lado la maternidad, mi estilo es elegante.

6. ¿Cuál es la mayor influencia del lugar en el que naciste en tu profesión y vida personal?

Siendo una “millenial senior”, como le digo, no es secreto que el entorno de Bogotá en los años ochenta y noventa marco nuestra idiosincrasia con el rol del “perfil bajo”, de cuidarse y observar el entorno. Como consecuencia es más que natural observar el comportamiento de las personas y en mi trabajo es muy útil para entender al consumidor de lujo local.

7. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

Tengo muchos, ¡soy coleccionista de momentos! Podría escribir un libro con historias de “no te lo puedo creer”. Últimamente tengo muy presente la carita de complicidad de mi hija cuando se mete a nuestra cama a escondidas y son apenas unos segundos donde sé que, pase lo que pase, no estaré sola nunca más.

8. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado y cuál darías?

Mi mamá me dice que el tiempo revela la verdad, y sí es así, se necesita paciencia y no tantos argumentos. También lo que hace poco hablé con un conductor de taxi: hay que desear, visualizar y trabajar en los sueños. Puedo dar fe de que la ley de la atracción se cumple.

9. Cuando mencionen tu nombre, ¿qué te gustaría que las personas pensaran?

Una mujer que posee la habilidad de encontrar soluciones creativas y eficaces ante los desafíos, que actúa con imparcialidad, equidad y honestidad en todas las situaciones, buscando siempre hacer lo correcto. Una mujer con un sentido del humor positivo y contagioso, capaz de alegrar el día de los demás y crear un ambiente de camaradería. Cariñosa, cultivando relaciones basadas en la empatía y la generosidad.

10: ¿Cuál es el momento que partió en dos su carrera en la industria?

Cuando empecé a creer en mí. El segmento del lujo puede ser hostil y pretencioso, pero en esas charlas eternas con mi papá, él me hizo entender que no tenía que parecerme a nadie, que yo tenía una visión y una misión y eso es lo que soy: única y fiel a mí misma.

De ahí en adelante empecé a apoyarme con personas que admiro y por las tengo mucha gratitud. Sin embargo, las carreras deben partirse en 2, 3 o 10. Abrazar el cambio y entender que no todo son trampolines, hay caídas dolorosas hasta lo más profundo, y esas son las que te ponen el lápiz en la mano y la oportunidad de redefinirte con tu propio pulso.

