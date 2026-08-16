Método Sudoku para empacar: así puede llevar más de 25 “looks” en una sola maleta

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Organizar la maleta para un viaje suele tener sus complicaciones. A veces empacar se vuelve tedioso porque las prendas que se meten “por si acaso”, ocupan mucho espacio.

El método Sudoku, inspirado en el juego matemático y de lógica, consiste en empacar de una manera inteligente, logrando que las prendas combinen entre sí.

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La fórmula es muy sencilla y ha ganado popularidad en redes sociales como Instagram y TikTok, “porque resuelve uno de los grandes dramas del verano: viajar ligera sin sentir que vas siempre igual vestida”, dice Piluka de Echegaray, asesora de imagen.

¿Cómo funciona?

La idea es escoger nueve prendas, normalmente tres partes de arriba, tres partes de abajo y tres terceras piezas, y combinarlas entre sí como si fueran las casillas de un Sudoku.

Antes de meterlas en la maleta, hay que comprobar que las combinaciones en vertical, horizontal y diagonal funcionen.

“No se trata de improvisar, sino de comprobar bien antes que cada prenda pueda funcionar con varias. Si una camisa solo queda bien con un pantalón, no entra. Si una falda permite tres looks distintos, tiene sentido. El truco está ahí: cada pieza debe tener más de una combinación posible. De hecho lo perfecto es que todas puedan combinarse con todas”, explica la experta.

Así las cosas, si cada parte de arriba combina con cada parte de abajo, consigue 9 combinaciones de base; al sumar terceras piezas puedes superar fácilmente los 25 looks.

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¿Por qué funciona tan bien?

Porque obliga a pensar en conjuntos reales, no en prendas sueltas. “Muchas veces llenamos la maleta con vestidos, blusas o pantalones que nos gustan, pero que luego no encajan entre sí. El resultado es una maleta llena y la sensación de no tener nada que ponerse”.

El método Sudoku evita eso. Según la experta, reduce volumen, facilita vestirse rápido y, además, deja espacio para lo que de verdad cambia un look: el zapato, el bolso, unas gafas bonitas, un pañuelo o unos pendientes.

¿Cómo aplicarla en climas cálidos?

Para verano y climas cálidos, las nueve prendas que recomienda Piluka deberían partir de tejidos frescos y cortes favorecedores:

La primera pieza sería una camiseta blanca o cruda de buen algodón, no demasiado ajustada, porque sirve para viajar, para pasear y para bajar el tono a una falda más especial. La segunda, una camisa de lino o popelín, algo amplia, que pueda llevarse cerrada, abierta sobre un top o anudada. La tercera, un top más arreglado, en negro, azul marino, chocolate o un tono que ilumine, para cenas o planes de tarde sin necesidad de complicarse. En la parte de abajo, incluiría un pantalón fluido de pierna ancha, porque estiliza, no aprieta y funciona con sandalia plana o alpargata. Añadiría una falda larga, mejor con caída y sin demasiado volumen en la cintura, porque resulta femenina y cómoda a la vez. Y como tercera opción, unas bermudas o un pantalón blanco recto, según el destino y el estilo de cada una. Lo importante es que ninguna de estas prendas obligue a cambiar todo lo demás. Las tres piezas finales son las que dan juego. Una sobrecamisa ligera o chaqueta de lino para el avión, las noches frescas o los restaurantes con aire acondicionado. Un chaleco, que funcionando muy bien porque arregla sin dar calor. Y un vestido camisero o un kaftán urbano, que puede parecer una excepción, pero no lo es: cuenta como tercera pieza si se lleva abierto sobre pantalón o cerrado como vestido.

Los colores

La clave, de acuerdo con Echegaray, está en elegir una gama de color corta: blanco, arena, negro, azul, kaki o chocolate, con un solo color más vivo si apetece. “Así todo combina sin esfuerzo. El método Sudoku no busca vestir aburrida, busca vestir mejor. Menos prendas, sí, pero más pensadas. Y esa es, casi siempre, la diferencia entre una maleta pesada y una maleta inteligente”, agrega.

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