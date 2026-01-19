Murió el diseñador italiano Valentino a los 93 años

El diseñador murió a los 93 años. / Tomada de su cuenta oficial de Instagram Foto: Tomada de su cuenta oficial de Instagram

El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

“Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, dice el comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales este lunes 19 de enero.

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en la localidad italiana de Voghera, en Lombardía.

De acuerdo con el comunicado, la velación será en Roma este miércoles 21 y jueves 22 de enero, mientras que el funeral se realizará el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00.

Noticia en desarrollo...

