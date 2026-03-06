Negro, metal y ‘boho chic’: la moda de otoño-invierno 2026-27 en París

La modelo estadounidense Bella Hadid presenta una creación de Saint Laurent para el desfile de la colección prêt-à-porter otoño/invierno 2026-2027, en el marco de la Semana de la Moda Femenina de París. / Julien de Rosa / AFP Foto: AFP - JULIEN DE ROSA

La realidad mundial, junto con su situación sociopolítica y económica, no es ajena a los diseñadores de moda que, estos días en la capital francesa, presentan las colecciones femeninas de prêt-à-porter para el otoño-invierno 2026-27, la mayoría de carácter comercial.

Si bien siempre hay espacio para la fantasía y alguna estridencia al crear los looks, los abrigos, vestidos, faldas y pantalones suelen ser piezas realistas y prácticas las más demandadas por el público.

Julien Dossena, en Rabanne, mezcla pasado y futuro, permitiéndose combinaciones y contrastes con materiales brillantes y tecnológicos, sin olvidar el metal, tan esencial como el plástico en la casa fundada hace 60 años por el español Paco Rabanne.

Por otra parte, los motivos florales aparecen en vestidos, los cuadros en pantalones y, en cuanto a los materiales, se destacan punto, seda y algodón, entre otros, combinados en distintas propuestas.

Además de las colecciones femeninas y de pieles de imitación, se han visto creaciones para hombre, como en el desfile de Isabel Marant, que cerró la jornada de este jueves. Esta casa, conocida por su look bohemio —el boho chic—, se muestra más comercial y realista que Rabanne, con un aire folk y parisino que la acompaña desde sus inicios.

Otro diseñador que presentó su moda este jueves fue el norteamericano Rick Owens. Teatral y oscuro, como es su costumbre, en su colección destacaron abrigos y chaquetas de hombros marcados, así como piezas inspiradas en el mundo biker. Su estética, muy característica y con legión de seguidores, recuerda a la militar; el negro, como siempre, se mantiene como el color predominante y también uno de los más comerciales en la moda.

