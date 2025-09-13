No es solo música: los festivales también marcan tendencias de moda 

Aunque verse fashionista en esos espacios es muy importante para muchos asistentes, no se puede dejar de lado el uso de ropa cómoda que se ajuste para las largas jornadas musicales. / Eder Leandro Rodríguez Foto: Eder Rodríguez

Los conciertos y festivales dejaron de ser solo una experiencia musical. Hoy son verdaderos escenarios de moda al aire libre, donde cada asistente encuentra un espacio para romper con la rutina y expresarse a través de la ropa, el maquillaje y la estética. Estos lugares se han convertido en plataformas de “performance”, donde tanto artistas como público celebran la libertad de estilo y la identidad visual.

Las redes sociales potenciaron este fenómeno, especialmente desde la pandemia. Tras meses de encierro, los festivales no solo volvieron...