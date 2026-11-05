Pierpaolo Piccioli deja la dirección creativa de Balenciaga

“Estamos profundamente agradecidos por la contribución de Pierpaolo a Balenciaga. Gracias a su visión, reafirmó los orígenes de alta costura de la maison, aportando su particular enfoque en la artesanía, la confección y la creatividad. Quisiera agradecerle sinceramente su dedicación, generosidad y colaboración”, dijo Gianfranco Gianangeli,…

Kering, el grupo francés de lujo y la empresa matriz de Balenciaga, anunció este jueves que el italiano Pierpaolo Piccioli deja el cargo de director creativo de la casa de moda, tras poco más de un año.

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“Estamos profundamente agradecidos por la contribución de Pierpaolo a Balenciaga. Gracias a su visión, reafirmó los orígenes de alta costura de la maison, aportando su particular enfoque en la artesanía, la confección y la creatividad. Quisiera agradecerle sinceramente su dedicación, generosidad y colaboración”, dijo Gianfranco Gianangeli, presidente y director ejecutivo de Balenciaga, en el comunicado.

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Por su parte, Luca de Meo, CEO de Kering, aseguró que Pierpaolo es un diseñador de alta costura excepcional y un talento creativo por el que sienten el mayor respeto. “Nuestra ambición es desarrollar el espíritu vanguardista de Balenciaga, honrar su notable legado y seguir superando los límites creativos, consolidando aún más a la Maison como una voz poderosa y relevante”.

La nueva dirección creativa de Balenciaga se anunciará próximamente.

Vale la pena mencionar que Balenciaga fue fundada por el español Cristóbal Balenciaga en San Sebastián en 1917 y se estableció en París en 1937, la firma revolucionó la alta costura con sus innovaciones en formas y técnicas. Actualmente cuenta con colecciones de moda femenina y masculina, alta costura, accesorios, perfumes y objetos de arte. Antes de Piccioli, el diseñador Demna dejó en la marca un legado satíra social, viralidad y estilo urbano.

Kering también está al frente de marcas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta y Alexander McQueen.

Antes de llegar a Balenciaga, el diseñador italiano estuvo 25 años en Valentino, ocho de ellos como director artístico. Dejó la casa de moda italiana en marzo de 2024 y alcanzó a presentar tres colecciones para la firma, la última fue en octubre en París y Ariana Grande, Rosalía y Meghan Markle lucieron algunos de sus diseños.

Tras el anuncio de la marca, el diseñador hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que no hizo referencia directa a la marca, pero sí mencionó que la alta costura es una forma de “pensar, una perspectiva desde la que elegir cómo mirar. Es un territorio inexplorado, un delicado ecosistema donde el cuidado y la conexión himana lo son todo”.

A lo largo de los años, según dijo, su pasión por la alta costura ha definido quién es, “dando forma a mis decisiones y a los caminos que he tomado. He aprendido observando, haciendo y escuchando. La alta costura requiere tiempo yatención; exige convicción y valentía”.

También aseguró que la identidad y los valores, “son lo único que realmente nos pertenece. Permanecer fieles a esa identidad y a esos valores es la única forma de afrontar con dignidad lo que nos depara el futuro”.

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