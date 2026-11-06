¿Planes fashionistas gratis? Agéndese con San Victorino a la Moda y Bogotá Fashion Weekend

En esa línea, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor —a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA)—, junto con los comerciantes de los centros comerciales Gran San, Visto y Punto Once, se unieron para realizar la cuarta edición de San Victorino a la Moda .

Comenzó la temporada más importante para los comerciantes, empresarios y diseñadores de moda del país. Los últimos tres meses del año representan entre el 30 % y el 40 % de sus ventas anuales, según cifras de Fenalco.

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El evento, que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, reunirá a 24 empresarios y marcas que presentarán sus colecciones de fin de año. La jornada contará con cuatro pasarelas, una zona comercial abierta al público, rueda de negocios y muestras artísticas en La Milla, ubicada en el Bronx Distrito Creativo (la nueva Casa de las Industrias Culturales y Creativas de la ciudad).

“Llevar San Victorino a la Moda al Bronx Distrito Creativo representa una oportunidad clave para conectar la tradición comercial del centro con las nuevas dinámicas de la ciudad”, afirmó Juan Carlos González, vicepresidente de Competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá.

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En sus tres ediciones anteriores (celebradas entre 2023 y 2025), San Victorino a la Moda ha beneficiado a más de 800 empresas mediante formación especializada, acceso a mercados y conexiones comerciales estratégicas. Esta dinámica ha impulsado la competitividad del sector y el flujo de visitantes en la zona, el cual pasó de 1.500 asistentes en su primera versión a más de 12.900 en 2025, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá.

El aforo será limitado hasta agotar disponibilidad. Los interesados en asistir deben realizar su inscripción previa [aquí].

Bogotá Fashion Weekend

Aunque San Victorino a la Moda estaba programado inicialmente para el sábado 7 de noviembre, la fecha se ajustó para integrar el evento como uno de los 12 circuitos de Bogotá Fashion Weekend, una iniciativa pensada para recorrer las zonas donde destaca la industria textil, conectar el talento local y visibilizar el mapa comercial de la moda capitalina.

Quienes deseen sumarse al recorrido por la ciudad podrán participar en actividades, conversatorios, talleres y espacios de diálogo del sector en Villa Adelaida. La programación será abierta al público, gratuita y con horarios extendidos. En total, Bogotá Fashion Weekend reunirá 715 marcas en 150 espacios, con una agenda de 250 eventos.

El circuito se desarrollará en zonas emblemáticas como El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén y La Candelaria, además de dos puntos especiales: Tejido Fashion Mart y San Victorino.

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