¿Por qué Bad Bunny vistió un conjunto diseñado por Zara durante el Super Bowl?

Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny) cantó en español, celebró lo latino e hizo muchas referencias a Puerto Rico en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El artista comenzó el espectáculo cantando “Tití me preguntó”, cantó con Lady Gaga y Ricky Martin, como sus invitados especoales durante su presentación, la cantante colombianoa y el actor Pedro Pascal aparecieron en “La casita”.

La elección estilística de Bad Bunny también era un tema importante, pues el artista tiene una relación con la industria de la moda que comenzó con colaboraciones estratégicas con marcas como Adidas, y se fue ampliando y elevando con marcas de alta costura como Jacquemus, Burberry, Gucci, Margiela.

Para su show de medio tiempo sorprendió, pues eligió un look en color crema minimalista, monocromático y con la mezcla de un estilo urbano, elegante y de sastrería moderna diseñado por Zara. La camisa tenía el número 64 y acompañó el atuendo con tenis Adidas. En cuanto a los accesorios, lució un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explicó Vogue.

Aunque Bad Bunny pudo elegir a cualquier marca, diseñador o casa de moda de alta costura. Su decisión responde a desafíar lo establecido, ser fiel a su estilo y, por eso, eligió una marca aspiracional, pero masiva.

Vale la pena mencionar que Bad Bunny no recibe un pago por su presentación en el show de medio tiempo del Súper Bowl, “únicamente recibe una compensación simbólica establecida por contratos sindicales del entretenimiento en Estados Unidos. El mayor beneficio que obtiene el artista es la visibilidad global que impulsa su marca personal”, comenta María Juliana Marín Villarreal, abogada especialista en derecho de la moda.

El artista también se comprometió con la NFL a evitar ciertos comportamientos, a dejar de hacer shows durante un período acordado (por eso no se podía presentar en los Grammy), cuidar el uso de su imagen, los derechos de reproducción y los acuerdos de confidencialidad sobre el evento.

Además, tuvo acuerdos contractuales con Roc Nation, empresa de management y producción de eventos y con Apple Music, “quienes fueron los principales patrocinadores del evento y quienes determinan condiciones específicas con el artista como lo que usa, la libertad de expresión y esto incluye que debe evitar mostrar logos o marcas de otras empresas que no sean autorizados por el patrocinador o que este considere que son competencia”, agrega la experta.

Por esa razón, según Villarreal, aunque se respetó el contrato vigente que tiene Bad Bunny con Adidas (sus zapatos y los de sus bailarines eran de esa marca), la ropa tal vez no podía ser de un diseñador con los que suele trabajar como Jacquemus o Schiaparelli.

Vale la pena recordar que Bad Bunny también ha usado la moda para romper normas de género y reforzar mensajes políticos, como en el video de “Yo Perreo Sola”, donde el vestuario juega un papel narrativo clave.

El look que escogió de Zara, quizá responda al hecho de evitar el uso de marcas de autor y para reforzar su mensaje sobre la democratización a través de su música y su ropa.

La democratización de la moda permite llevar la moda de diseñador a los armarios de las personas a precios accesibles.

“Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!“, dice el mensaje que Bad Bunny les dejó a los trabajadores de Zara que le hicieron el atuendo.

Zara es una cadena de moda española, del grupo Inditex, que fue fundada por Amancio Ortega. La cadena cuenta con casi 2.000 tiendas a nivel mundial. ​Zara abrió esa primera tienda el 9 de mayo de 1975 en la ciudad española de A Coruña, y la reformó el año pasado para celebrar el 50 aniversario de la compañía.

Bad Bunny no solo construye una estética a través de la ropa, sino también mediante una imagen y una narrativa cuidadosamente desarrolladas.