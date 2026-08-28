¿Por qué las camisas de hombre y mujer tienen los botones en lados diferentes?

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Los botones son un insumo de la confección de larga data, pero hay un detalle que se ha mantenido casi intacto con el paso del tiempo: su ubicación. En las camisas de hombre, los botones están a la derecha, mientras que en las de mujer se encuentran a la izquierda.

Esta distinción sigue siendo un enigma y, en la actualidad, no cumple una función práctica evidente. Tampoco existe una explicación clara o documentada sobre su origen.

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Sin embargo, se cree que es una tradición que nació en las clases altas de siglos pasados cuando las mujeres utilizaban prendas más complejas, como corsés, vestidos con muchas capas y prendas que no eran tan fáciles ponerse por sí solas.

“Entonces, era muy común que tuvieran una persona que las ayudara a vestirse. Por eso, se cree que los botones quedaron ubicados de esa manera, porque facilitaba que la persona que estaba ayudándolas pudiera abrochar la prenda”, dijo el diseñador Fabián Rodríguez sobre la posible explicación de dicha distinción.

En cambio, los hombres estaban acostumbrados a vestirse solos. Otra teoría tiene que ver con la manera en que llevaban las espadas y otras armas, para que estas no se enredaran con los botones.

“Lo más curioso es que hoy ya no necesitamos esto para nada, pero lo seguimos haciendo. Se convirtió en una de esas cosas que la moda mantiene por tradición y que nosotros seguimos repitiendo sin preguntarnos realmente por qué”, explica el diseñador.

Además, el modisto menciona que esa particularidad de su oficio y de la moda le parece muy interesante: “Muchas veces una prenda tiene detalles que vienen de una necesidad de hace cientos de años, pero que hoy simplemente seguimos utilizando porque se convirtieron en parte de la construcción y de la historia de la indumentaria”.

La historia de los botones

De acuerdo con William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir, “se conservan vestigios de prendas de mediados del siglo XIV que ya presentan extensas hileras de botones”.

Por lo general, eran pequeñas piezas de madera recubiertas con la misma tela del vestido, no muy diferentes de los botones forrados que conocemos hoy.

“Existen también en Europa registros muy tempranos de artesanos botoneros, dedicados a tallarlos en materiales más sofisticados, como el marfil o el coral”, dice Cruz Bermeo.

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Sin embargo, uno de los aspectos más sugerentes de su historia es que su incorporación al vestido occidental no parece haber respondido exclusivamente a la necesidad de unir una pieza con otra, “sino también al propósito de ajustar las prendas al cuerpo y hacer visibles sus formas y curvas. Esta función coincide con la interpretación que algunos historiadores del vestido han propuesto sobre los orígenes de la moda en Occidente: hacia mediados del siglo XIV, la moda habría adquirido sentido como una estética de la seducción. Las prendas femeninas y masculinas comenzaron entonces a ceñirse sobre el torso, revelando la arquitectura del cuerpo, y los botones hicieron posible ese ajuste”.

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El uso de los botones marcaba un contraste con las túnicas talares que habían predominado hasta entonces y cuya tradición se remontaba a los primeros siglos de la era cristiana. “De allí que encontremos prendas antiguas con largas hileras de botones dispuestas no solo en la parte frontal, sino también a lo largo de los costados del vestido y de las mangas”, agrega el investigador.

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