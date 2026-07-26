¿Por qué los jeans tienen un bolsillo pequeño y para qué se creó?

Jeans clásicos. / Leandro Rodríguez Foto: Leandro Rodríguez

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El jean, como lo conocemos, fue creado en 1873 por Levi Strauss y Jacob Davis, quienes recibieron la patente (#139,121) para hacer bolsillos remachados en los pantalones y, con eso, resolver un problema que tenían los buscadores de oro en Estados Unidos a quienes se les rompían los bolsillos por el peso de las pepitas de oro.

Todo empezó con Levi Strauss, quien nació en Baviera, pero que, en 1853, se trasladó durante la conocida “fiebre del oro” a San Francisco para abrir un negocio: vendía ropa, botas y otros artículos a las pequeñas tiendas del oeste americano.

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Después, entró en escena Jacob Davis, un sastre de Reno, Nevada, quien se juntó con Strauss para crear y patentar ropa de trabajo “remachada para reforzarla fabricada con lienzo marrón de algodón y tela vaquera original azul”, cuenta la marca. Así fue como nació el jean vaquero.

Para 1890, los jeans, conocidos en su momento como vaqueros “XX”, adquirieron su icónico número de lote 501.

Esos pantalones también cuentan con un curioso bolsillo pequeño, que fue creado en 1973, para suplir otra necesidad: guardar y proteger los relojes de bolsillo mientras de los trabajadores.

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“Ese bolsillo chiquitico aparece especialmente en los jeans patentados por Levis. También se le conoce con el nombre de Watch Pocket (bolsillo de reloj, en español) y tiene un origen en el siglo XIX", cuenta William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestuario.

En esa época, estaba de moda entre los mineros, carpinteros y personal del ferrocarril de Estados Unidos, comprar relojes de bolsillo.

“Esos relojitos de bolsillo tenían caras de vidrio, entonces eran muy delicados y eso hacía ese, que estaba metido dentro del bolsillo delantero derecho asegurara muy bien el reloj, manteniéndolo ajustado y protegiendolo de las caídas, golpes y cualquier otra cosa”, agrega Cruz Bermeo.

Para 1941, la marca hizo modificaciones en los productos para cumplir las normas establecidas por el gabinete de producción de guerra en cuanto a la conservación de materias primas. “Las costuras del bolsillo trasero, el conocido arco Arcuate, pasan de coserse a pintarse para ahorrar hilo. La cincha de la cintura posterior se elimina completamente y, con el fin de ahorrar metal, también se eliminan los remaches del bolsillo del reloj”.

Además, en ese período la marca comienza su expansión, pues representa “el icono americano” entre los soldados que se encuentran en el extranjero.

Después, con los años, es que ese bolsillo se comenzó a considerar como un espacio para guardar monedas, llaves y otros artículos pequeños.

Un dato curioso: aunque al bolsillo del reloj a veces se le llama el quinto bolsillo, ese honor le corresponde al bolsillo trasero izquierdo, que apareció en los vaqueros de la marca hasta 1901.

¿Cuándo crearon los pantalones femeninos?

Los primeros vaqueros para mujer fueron lanzados en 1934 y tenían muchas de las características de los vaqueros 501 masculinos. “Deben su feminidad a una cintura alta y ajustada con estilo”, dice la marca.

La evolución del jean

Aunque los jeans surgieron para suplir una necesidad en el trabajo, en la década de los cincuenta se empezaron a imponer como una prenda juvenil.

En esa misma década los vaqueros se prohibieron en algunas escuelas, especialmente en el este de Estados Unidos, porque los consideraban una mala influencia.

“El retrato de los ‘delincuentes juveniles’ en vaqueros de las películas en televisión conllevó que muchos directores de escuela prohibieran esta prenda en clase, por miedo a que llevar el uniforme rebelde impulsara a los estudiantes a actuar en contra de cualquier tipo de autoridad”, rememora la empresa.

En los sesenta se convirtieron en símbolo de la juventud rebelde, la usaron famosos de Hollywood y la prenda se democratizó. Con el paso de las décadas, las innovaciones del jean se ajustaban para responder a las tendencias: con bolsillos laterales, con un solo bolsillo, con parches, anchos, entre otros.

Los jeans en Colombia

En Colombia, por ejemplo, la industria textil creó el jean “sin bolsillo”, más conocido como el “levantacola”, y le retiró los bolsillos en las nalgas para moldear la figurar de la mujer, ofreciendo atributos funcionales y una propuesta de valor nacional que conquistó el mercado internacional.

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