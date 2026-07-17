¿Por qué casi todas las cremalleras tienen las letras YKK y qué significan?

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Hay dispositivos tan cotidianos que muy pocas veces nos detenemos a pensar en cómo llegaron a ser incorporados en lo que vestimos. La cremallera es uno de ellos.

La historia de este artefacto metálico o plástico comenzó en 1800. Elias Howe Jr, el inventor de la máquina de coser, obtuvo en 1851 una patente para crear un “cierre automático y continuo de prendas”. Sin embargo, dejó de lado la idea por el éxito y revolución para la industria textil que generó su invento.

Aunque Howe fue clave, el estadounidense Whitcomb L. Judson es el inventor de la cremallera, que le llamó "cierre deslizante". Las primeras muestras estuvieron compuestas por ganchos y ojales, “y su primer uso fue como cierre para zapatos (aunque Judson esperaba que con el tiempo se aplicara a otros tipos de productos). Uno de los objetivos de Judson al inventar este dispositivo era eliminar la tediosa tarea de abrocharse las botas, que en aquel entonces utilizaban una serie de botones para sujetar el pie”, se lee en la página web de YKK.

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En 1891 Judson quiso patentar su invento. Sin embargo, fue rechazado hasta que, en 1893, presentó una versión mejorada que sí fue aprobada y que mostró al público en la Exposición Universal de Chicago.

Aunque su creación fue prometedora, no resultó siendo funcional. “Judson había dado un paso decisivo, ya que había convertido el concepto abstracto de un cierre mecánico continuo en un problema industrial concreto que merecía ser resuelto”, cuenta National Geographic.

Fue hasta el siglo 1900 cuando el ingeniero sueco y diseñador jefe de la Universal Fastener Company, Gideon Sundback, rediseñó el invento.

Sundback consiguió el 29 de abril de 1913 una patente para el cierre sin ganchos y en 1917 otra para el “cierre separable”. El aporte de Sundback fue utilizar filas de dientes metálicos entrelazados, que resultaron más ergonómicos y funcionales que los ganchos y ojales de Judson. Además, diseñó la máquina que las fabricaría en serie.

En 1923, cuando la empresa BF Goodrich decidió utilizar el producto de Sundback para un nuevo tipo de botas de goma, se comenzó a usar la palabra “cremallera”.

Tras los aportes de Howe, Judson, Sundback y de la compañía BF Goodrich, YKK entró en escena.

¿Qué es y qué significa YKK?

Tadao Yoshida fundó San-es Shokai, una empresa dedicada al procesamiento y venta de cremalleras, en Tokio, Japón en 1934. Cuatro años después, construyó una planta de fabricación en Tokio. “La planta fue destruida por los bombardeos aéreos de Tokio en marzo de 1945, y se decidió reconstruirla en Uozu, donde Tadao Yoshida, su esposa y sus empleados se habían refugiado”, contó la marca.

Tras el fin de la guerra, Yoshida rediseñó su empresa con el nombre de “Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha”, más conocida actualmente por las siglas: YKK.

YKK fabrica aproximadamente 3 millones de kilómetros de cremalleras al año. Inicialmente, las cremalleras se hacían con la máquina de cadenas CM6. En 1950, el la empresa introdujo en Japón una máquina de cadenas fabricada en Estados Unidos para mejorar su productividad y calidad.

“Esta máquina, que entró en funcionamiento en 1953, permitía fijar alternativamente las piezas entrelazadas (elementos) de la cadena gracias a componentes modificados, un invento revolucionario que le valió a YKK su primera patente”, cuenta la compañía.

En 1959, tras comenzar a desarrollar su propia maquinaria, YKK creó la CM3, equipada con mecanismos de perforación y fijación alternada.

En 1964, “la empresa desarrolló la CM6, que en aquel entonces era líder mundial en calidad de producción en masa. Desde el desarrollo de la CM6, YKK ha podido producir cremalleras de alta calidad de forma constante y a bajo costo”.

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Después de consolidar su empresa, Tadao construyó plantas en el extranjero para la producción local. Para 1974 ya tenía su primera planta de producción integrada en Macon, Georgia, Estados Unidos.

Tadao expandió su empresa bajo la filosofía del “ciclo de la bondad”, en el que 2nadie prospera sin beneficiar a los demás". Según afirma la compañía, el empresario “creía que el uso del ingenio y la inventiva en las actividades comerciales y la creación constante de nuevo valor conducirían al éxito de clientes y socios comerciales y permitirían contribuir a la sociedad. Este principio sigue siendo la base de nuestras actividades comerciales hasta el día de hoy”.

Las cremalleras en la moda

Las cremalleras no se implementaron inmediatamente en la ropa. De acuerdo con National Geographi, fue el ejército estadounidense el que empezó a emplearla en prendas y equipamientos durante laPrimera Guerra Mundial.

YKK tuvo que crear toda una campaña en colaboraciön con Elsa Schiaparelli para que la industria textil las adoptaran. “La diseñadora, en los años 30 del siglo pasado, hizo vestidos con cremalleras de YKK visibles, integradas al diseño del vestido. Eso hizo que la cremallera se volviera parte estructural y decorativa a la vez de las prendas, como se usa hoy en la ropa deportiva”, cuenta el investigador de la moda y el vestuario, William Cruz Bermeo.

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Como el caso de un vestido de noche de la colección de otoño de 1935/1936 creador en tafetán azul rey con puntos blancos que tenía una cremallera plástica. La diseñadora también colaboró con The Lightening Fastener Company, una empresa británica, para promover el uso de las cremalleras en la ropa y sus diseños aparecieron en el cine.

“El ajuste ceñido de la ropa de Schiaparelli está asegurado esta temporada por los cierres de cremallera. Se cierran arriba y abajo de las costuras laterales, en líneas diagonales en los vestidos de noche cortados al bies, cierran los bolsillos de los trajes de campo y la ropa deportiva e incluso se encuentran ocasionalmente en las costuras de los hombros”, describió The Calgary Albertan.

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