Así es la colección de bolsos de lujo de Erling Haaland: ¿qué marcas tiene?

Erling Haaland de Noruega celebra un gol el pasado lunes 22 de junio, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Senegal en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). /EFE/ Sebastiao Moreria Foto: EFE - Sebastiao Moreria

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El jugador de fútbol noruego Erling Haaland no solo se destaca por su desempeño en la cancha, sino por su impacto en las redes sociales y su interés por los bolsos de lujo.

El futbolista del Manchester City tiene una gran colección de bolsos de viaje, especialmente los modelos Birkin de Hermès.

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Vale la pena mencionar que Hermès creó, por primera vez el diseño del bolso en 1984 para la artista británica Jane Birkin, y desde entonces se convirtió en un clásico moderno.

De acuerdo con la investigadora de moda, Jeniffer Varela, Hermès y Louis Vuitton, suelen ser las marcas que más utilizan los futbolistas y “están pensadas para lo utilitario, para los viajes. La Birkin, particularmente, es una cartera que nació para suplicar la necesidad de ser un bolso al que le cabe de todo”.

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De acuerdo con la investigadora de moda, Jennifer Varela, en la colección de Haaland se destacan los modelos de la exclusiva línea Haut à Courroies (HAC) de Hermès, diseñadas especialmente como bolsos de viaje.

“El tema de valorar la colección de Haaland es muy difícil, porque Hermès no es una marca que te permita comprar de la web o en una tienda. El modelo de ellos se basa en construir una relación entre el cliente y la marca para que tengas la oportunidad de comprar los productos que no están disponibles para todo el mundo".

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Así las cosas, ante esa sensación de escasez, el precio en el mercado secundario se infla. Por ejemplo, la Birkin HAC Endless Road tiene un precio en retail de US$45.000. Sin embargo, así usted tenga el dinero, no la puede comprar de manera fácil.

“Estas piezas de edición limitada solo se las ofrecen a clientes selectos, entonces si la quieres comprar por fuera de Hermès, te enfrentas a un mercado que quiere hacerte pagar más".

Por eso, es tan complicado calcular el precio de la colección del jugador y es cuando se genera la especulación en el mundo del lujo, especialmente con la firma Hermès. “Vemos mucho bolsos que cuestan dos o tres veces más su valor de tienda por la sensación de ‘exclusividad’, que en el caso de piezas como las de Haaland sí existe. Cada uno de estos bolsos revendido puede costar 30 o 40 mil dólares”, dice Varela.

Por ejemplo, la Rock Birkin, una de las piezas más comentadas de Erling Haaland tras salir de su avión privado con la pieza, “vale más o menos 25 mil dólares en tienda, pero en el mercado de reventa facilmente te piden 40 mil dólares”.

En Colombia, por ejemplo, los bolsos Birkin de Hermès no se venden en tiendas oficiales. En el país, se pueden conseguir en el mercado de reventa en precios que oscilan entre los $41 millones a más de $400 millones de pesos, dependiendo de su tamaño, diseño y ‘exclusividad’.

Sin embargo, la colección de Haaland incluye piezas de otras firmas de lujo como Louis Vuitton, Chanel, Goyard o Tom Ford. Aunque el delantero Haaland viste de firmas de lujo, sus bolsos son su accesorio principal y las piezas que lo ubican como un ícono de moda.

El despliegue de moda y lujo en el fútbol “es relativamente nuevo y los europeos fueron los primeros en adoptarlo. Sin embargo, es una tendencia que viene de otros deportes, como el baloncesto o fútbol americano en los que cada detalle hace parte del espectáculo”, explicó la investigadora de moda.

En esa línea, jugadores como LeBron James y Travis Kelce suelen mostrar looks dignos de una pasarela horas previas a sus juegos. En este Mundial 2026 los jugadores de fútbol han sorprendido por sus decisiones estilísticas en materia de bolsos, trajes y piezas con las que se muestran horas previas a los partidos.

Además de Haaland, jugadores de la selección Colombia también usan bolsos Hermès, como Luis Suárez, Richard Ríos y Luis Díaz.

“El fútbol ya se está poniendo al día con eso de ser más espectáculo que deporte, entonces todo suma: las previas, las entrevistas. Antes, las llegadas a los estadios y los hoteles, eran fotos de rutina, ahora son más importantes. Los jugadores se dieron cuenta de eso y están construyendo una imagen en ese frente también”, agrega Varela.

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