Productos capilares de Shakira llegan a Bogotá: ¿cuánto valen y dónde comprarlos?

Tras debutar en Estados Unidos y México, la marca de cuidado capilar, Isima, de Shakira llega al país de la mano de Falabella. La colombiana estuvo trabajando por cuatro años en la línea de productos, que cuentan con respaldo científico.

“Estoy muy emocionada de regresar a Sudamérica, y es aún más especial que isima llegue al mismo tiempo. isima es algo profundamente personal para mí. Toda mi vida he sentido la frustración del cabello complejo, como muchas personas, especialmente las latinas”, dijo la artista, quien tendrá un concierto en el Vive Claro, en Bogotá este sábado 1 de noviembre en el marco de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Vale la pena mencionar que, en solo cinco meses desde su lanzamiento, Isima ya ha ganado cuatro premios internacionales de belleza, posicionándose como una de las más innovadoras del sector, y tiene presencia en más de 1.500 tiendas.

¿Cómo nació la marca?

La marca nació de la experiencia y frustración de Shakira al no encontrar productos que cumplieran con las necesidades de su cabello.

“Cansada de la simplificación excesiva del sector, se unió a un equipo de destacados científicos y tricólogos para crear una marca clínicamente comprobada que entiende el cabello real”, explicó Falabella a través de un comunicado.

Más que la inspiración, Shakira fue la consumidora más exigente de la marca. Su experiencia con su propio cabello se convirtió en el estándar de calidad y el filtro definitivo para lanzar su línea en el mercado.

“Isima es una marca de cuidado capilar de alto rendimiento, con raíces latinas y respaldo clínico. A través de este lanzamiento multinacional con Falabella, reafirmamos nuestra conexión con nuestras raíces. Nuestra colaboración en Colombia, Chile y Perú brinda una exposición integral en las principales ciudades, incluyendo exhibiciones en tienda, vitrinas especiales, publicidad exterior, presencia digital y redes sociales”, dijo Sid Katari, CEO de isima.

Falabella será el socio exclusivo para su venta en tiendas físicas y en su página web en Colombia, Chile y Perú.

¿Qué productos ofrece Isima y cuánto valen?

La colección de lanzamiento incluye ocho productos que abordan distintas texturas capilares desde lisas hasta rizadas. Entre los que se destacan sus best sellers: el Riquísima Hydrating Shampoo, la Súperbomba Triple Repair Peptide Mask y el Delicia Reparative Hair Oil.

“Estamos trayendo una propuesta innovadora que combina lo mejor de la ciencia y la naturaleza, y nos enorgullece ser el único lugar donde los colombianos podrán encontrarla”, dijo Carolina Orozco, gerente de negocio en vestuario y belleza de Falabella Retail Colombia.

De acuerdo con Falabella, los productos de la artista se consiguen desde COP $56.000 y hasta los COP $ 168.000.

¿En dónde se conseguirán los productos de la línea capilar de Shakira?

La marca estará disponible a partir del 1 de noviembre en Falabella.com y en seis tiendas Falabella seleccionadas: Parque La Colina, Santafé y Titán Plaza, en Bogotá, Fontanar (Chía), Santafé (Medellín) y Buenavista (Barranquilla).

