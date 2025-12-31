¿Qué colores se deben usar para recibir el Año Nuevo 2026?

Imagen de referencia. / Victor Candiani en Pexels Foto: Victor Candiani en Pexels - Victor Candiani en Pexels

Catalina Moncada, consultora de moda y estilo, explica que Año Nuevo es uno de los grandes momentos de la moda para vestirnos con colores y estilos que nos traigan un año más próspero y lleno de suerte.

“En la asesoría de estilo personal, los colores tienen mensajes poderosos al proyectarlos en la moda y en lo que queremos lograr; impactan no solo en la psicología, sino también en nuestro estado de ánimo. Por esto, hay colores, tonos y ciertos agüeros que se deben tener en cuenta”.

La experta recomienda ciertos tonos que podría usar durante la noche vieja:

Blanco: un tono muy usado para el fin de año en los lugares más calurosos de nuestro país, relacionado con lo caribeño. Sin embargo, el blanco en invierno es un “must” en las capitales más importantes de la moda. Trae tranquilidad, paz y calma a quien lo use para el nuevo año. Además, será el color de 2026, de acuerdo con Pantone.

Amarillo: nos recuerda el agüero colombiano de la ropa interior amarilla, pero el significado de este color va más allá: se relaciona con la energía positiva, el conocimiento, la inteligencia y la creatividad.

Rojo: uno de los favoritos para despedir el año viejo y recibir el nuevo. Este color está relacionado con el dinero, el poder y la pasión. El rojo es importante tanto en nuestra cultura occidental como en la oriental, porque encierra el fuego y el inicio de proyectos importantes.

Metalizados: pueden ser dorado, plateado, bronce o el famoso “Golden Rose”. Dinero, prosperidad y fortuna son los enfoques de estos colores. Proyectan mucha seguridad y certeza para el nuevo año 2025.

Naranja: un color atrevido para algunos, pero con mucha intensidad para Año Nuevo. Es el color de la salud por su energía vital y conexión con la alegría y el positivismo.

Verde esmeralda: es un tono elegante y sofisticado. Está ligado a la protección, a la estabilidad y al equilibrio.

Azul: este tono representa calma, armonía y comunicación. Se recomienda para las personas que quieran un año de estabilidad emocional.

Rosado: se relaciona con el amor propio. Es un color para atraer el amor y abrir el corazón desde la consciencia.

Borgoña: es uno de los colores en tendencia. Simboliza pasión, poder y determinación.

¿Por qué no debería usar negro en Año Nuevo?

Este color está relacionado con el luto, lo misterioso u oculto, es una energía con la que no se busca comenzar el año.

