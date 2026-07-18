¿Qué es la regla de los dos tercios al vestirse y cómo utilizarla para estilizar la figura?

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La regla de los dos tercios es una de las herramientas más simples, y a la vez poderosas, para estilizar un “look”. Se trata de estilizar la figura dividiendo la silueta en proporciones: del hombro a la cintura, del ombligo a la rodilla y de la rodilla a los pies.

De acuerdo con el diseñador de moda Fabián Rodríguez, la regla la aplicó observando “cómo pequeñas decisiones en proporción pueden cambiar completamente la percepción del cuerpo”.

Básicamente, consiste en evitar dividir el “outfit” en mitades exactas. “Cuando cortas la silueta en 50/50, el resultado suele ser estático y, muchas veces, acorta visualmente la figura. En cambio, cuando trabajas con una proporción de un tercio y dos tercios, todo se siente más armónico, natural y estilizado”.

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Rodríguez menciona que con la práctica entendió que, para que esta regla realmente funcione, es fundamental conocer el cuerpo.

Es decir, es importante entender la morfología, el tipo de talle, el largo de sus piernas, de su torso y de sus brazos, “porque no todos tenemos las mismas proporciones, y ahí donde el estilismo se vuelve realmente interesante”.

Así las cosas, conocer esos datos permite que las decisiones en el estilismo sean más acertadas. Por ejemplo, subir la cintura de un pantalón para alargar las piernas, usar un top más corto o meter la camisa para marcar el punto correcto, o incluso elegir el largo de una chaqueta para que no corte el cuerpo en la mitad.

“No se trata de seguir una regla rígida, sino de entrenar el ojo. Es saber dónde cortar la silueta para dirigir la mirada, para alargar, para equilibrar. Al final, estilizar es eso: crear proporción, intención y ritmo en el cuerpo”, aseguró el diseñador.

Entonces, la regla indica que una prenda o bloque de color debe cubrir dos tercios de su cuerpo, y otra el tercio restante. Según lo explica la estilista de moda, Lina Yarce, “aplicando la regla nos queda la parte superior más pequeña, entonces podemos utilizar un pantalón de tiro alto o una falda que nos cubra parte del ombligo y, en la parte superior, podemos usar una silueta más ajustada, como un body o una camiseta por dentro del pantalón”.

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Aplicar la regla ayuda a armonizar la figura y a estilizar los “looks”.

Aquí puede ver otros ejemplos:

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