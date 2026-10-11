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¿Qué está pasando con la moda colombiana en París?

En el marco de la Semana de la Moda de París varias marcas y diseñadores colombianos llegaron a la capital francesa. ¿Por qué es importante que lleguen a ese mercado y cuáles son los retos? Le contamos.

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Lucety Carreño Rojas, Catalina Mesa Urquijo y Maribel Jaimes Salcedo

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Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE. LucetyC lcarreno@elespectador.com

Por Catalina Mesa Urquijo

Profesional en Periodismo y Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Realizadora Audiovisual apasionada por contar historias a través de la fotografía y el video. cmesa@elespectador.com

Por Maribel Jaimes Salcedo

mjaimes@elespectador.com

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