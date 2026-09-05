¿Qué forma de uñas estiliza más las manos? Guía según el estilo

La forma ovalada es ideal para quienes buscan un resultado más natural y práctico. / Pexels Foto: Pexels

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Las uñas también siguen las tendencias y son una forma de expresión. Antes de la variedad de formas que se usan en la actualidad, tendían a mantenerse relativamente cortas y adoptaban perfiles ovalados o almendrados.

“El esmalte de uñas moderno surgió de una confluencia entre la industria cosmética y los avances técnicos en lacas y pinturas de comienzos del siglo XX. El desarrollo de recubrimientos brillantes y resistentes, especialmente las lacas de nitrocelulosa vinculadas a la expansión de la industria automotriz, proporcionó las bases técnicas para producir acabados similares destinados a las uñas”, dice William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestir de la Universidad Pontificia Bolivariana.

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El proceso fue gradual, pues antes de que estas fórmulas se implementaran, la manicura recurría a polvos, pastas y preparados que daban brillo o proporcionaban una ligera coloración.

En 1916, una de las marcas pioneras en Estados Unidos, Cutex, lanzó al mercado un esmalte líquido incoloro y, al año siguiente, estrenó una versión en rosa.

Durante los años veinte, de acuerdo con Cruz Bermeo, “este tipo de producto fue ganando terreno hasta convertirse en una alternativa cada vez más popular frente a los métodos tradicionales de pulido”.

Esa moda encontró un terreno especialmente favorable en la cultura cosmética de los años veinte. “A medida que aumentó la aceptación de los colores visibles, aparecieron rosas y rojos cada vez más intensos. La manicura, sin embargo, no consistía todavía necesariamente en cubrir toda la superficie de la uña: una de las formas características del periodo dejaba sin pintar tanto la lúnula (la media luna situada junto a la cutícula) como el extremo de la uña, produciendo contraste entre el centro coloreado y sus bordes naturales”, dijo Cruz Bermeo.

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Durante la década de 1930, el esmalte se abrió paso en el mercado cosmético. “La aparición de nuevos fabricantes, las innovaciones en las fórmulas y su promoción a través de las estrellas de Hollywood contribuyeron a consolidarlo como parte del arreglo femenino”.

También cambió la silueta de la uña, según detalla Cruz Bermeo, las imágenes y la publicidad del período muestran formas cada vez más puntiagudas, aunque sin alcanzar todavía las longitudes que se volverían habituales décadas después.

“La preferencia por uñas cuidadas y relativamente cortas se inscribía, además, en una larga asociación entre la manicura, el refinamiento y la respetabilidad femenina, frente a las connotaciones de vulgaridad, exotismo o incluso brujería que históricamente habían acompañado a las uñas excesivamente largas”, detalló el investigador.

A medida que el mercado se hacía más competitivo, aparecieron empresas que transformaron el negocio y pasaron a la historia. En 1932, Charles y Joseph Revson, junto al químico Charles Lachman, fundaron Revlon “y desarrollaron esmaltes opacos elaborados con pigmentos en lugar de los tintes empleados anteriormente, lo que permitió ampliar considerablemente la gama y la intensidad de los colores”.

Max Factor también entró en el juego y, en 1934, presentó su Liquid Nail Enamel. “La competencia ya no se limitaba, por tanto, a producir un barniz duradero: consistía también en convertir el color de las uñas en moda”.

En esa línea, llegamos a la actualidad, en la que conviven las uñas cortas y largas, así como las formas cuadradas, redondas, almendradas o en punta. También es común combinar el tono del esmalte con el look o elegir formas que ayuden a estilizar visualmente las manos.

Estilos de uñas

Por ejemplo, para un efecto visual de manos más largas y estilizadas, “la forma almendrada sigue siendo una de las grandes favoritas. Su silueta se estrecha progresivamente hacia el borde de la uña, creando una sensación óptica de mayor longitud en los dedos. Se destaca como una forma especialmente versátil”, asegura Lina Valderrama experta en tendencias de Masglo.

La forma ovalada es ideal para quienes buscan un resultado más natural y práctico. “Su borde redondeado y su ligero estrechamiento también ayudan a alargar visualmente la mano, pero de una manera más natural”, explica la especialista.

Aunque el estilo cuadrado no necesariamente busca “alargar” la mano, según la experta, sí aporta una apariencia delicada, definida y elegante.

En 2026, la tendencia está marcando el regreso de la forma soft square o squoval (cuadrado-ovalado), “para quien quiere verse estilizada sin renunciar a la comodidad del día a día, especialmente en uñas cortas y medianas”.

La recomendación de la experta es la forma almendrada o la ovalada, en su versión menos afilada. “Esta sigue siendo la apuesta más segura para estilizar las manos, en la mayoría de los casos, en una versión más suave y menos extrema que en temporadas pasadas”, afirma.

Sin embargo, la squoval o cuadrada suave entra como una alternativa interesante para quienes tienen dedos alargados o buscan algo más práctico para el día a día.

Lo que comenzó con los avances del siglo XX y se posicionó con la cultura cosmética de los años 30 del siglo pasado, se ha convertido en uno de los rituales de belleza más populares del mundo. Más de un siglo después, las uñas no solo siguen tendencias: el color, la longitud y la forma elegida también se han convertido en una forma de expresión personal.

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