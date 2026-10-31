¿Qué ponerse para el Awooween de Ryan Castro? Ideas sencillas

Vale la pena mencionar que, si usted asistirá disfrazados, tendrá que cumplir con algunas condiciones especiales. La organización permitirá la caracterización de los asistentes, pero no autorizará máscaras ni…

Ryan Castro, el reguetón y Halloween tienen una cita este sábado 31 de octubre en Bogotá. El cantante presenta Awooween, un concierto que reunirá a miles de seguidores del cantante para disfrutar de la música urbana y de la moda, pues muchos asistirán inspirados en el género musical y aprovecharán la fecha para asistir disfrazados.

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Vale la pena mencionar que, si usted asistirá disfrazados, tendrá que cumplir con algunas condiciones especiales. La organización permitirá la caracterización de los asistentes, pero no autorizará máscaras ni maquillaje que impidan identificar el rostro. Tampoco se permitirá el ingreso de disfraces voluminosos, réplicas de armas —incluso de juguete— ni vestuarios de entidades oficiales como la Policía, los Bomberos o la Cruz Roja.

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Vale la pena mencionar que el cruce entre calle, lujo y ‘performance’ resignificó estéticas puntuales en la moda latina: "la normalización de la silueta ‘oversize’ y fluida, la incorporación de faldas, uñas pintadas y joyería en el vestuario masculino, que funcionan como actos que desestabilizan normas de género y amplían las posibilidades de la latinidad contemporánea, anclada en referentes puertorriqueños y en una estética mestiza que dialoga con la moda global”, explican desde el Laboratorio de Conocimiento de Inexmoda.

El interés por asistir a eventos presenciales, hacer una inversión significativa y preparar la mejor pinta para disfrutar de la experiencia completa, se despertó tras la pandemia porque la gente quiso salir del encierro y expresar sus gustos musicales a través de la moda y el maquillaje.

“Vestirse acorde al grupo o cantante que uno va a ver es algo que se está viendo a nivel global y tiene que ver con la pandemia. Sentimos que fue hace mucho, pero ese encierro y la emoción de volver a salir está muy presente en la manera en cómo pensamos. La emoción de volver a salir se ve mucho más fuerte en la música porque es un escape”, comentó Sandra Mathey, consultora de tendencias, en una entrevista previa sobre el tema.

Rosalina Villanueva, especialista en Tendencias de WGSN Latinoamérica, mencionó que la relación entre moda y música se trata de una influencia muy fuerte, pues todas las personalidades en la industria que admiramos “se vuelven estandartes de la sociedad, vistos como héroes e ídolos, su estilo, gracia y música sirven de inspiración en la creación de looks e imagen de muchos de sus seguidores. Esto va desde la belleza hasta la ropa, pero también la escena detrás del movimiento cultural de distintos géneros musicales tanto masivos como de nicho”.

Así las cosas, para disfrutar de la celebración sin contratiempos, puede optar por disfraces o looks sencillos y darles el toque con el maquillaje y el peinado.

Un look acorde al estilo urbano:

Castro se caracteriza por lucir un estilo urbano combinado con piezas de lujo. Hay prendas que se suelen relacionar muy bien con los géneros musicales. Por ejemplo, para eventos de reguetón, las prenda oversize, en denim, las transparencias o el encaje combinadas con botas, tenis, piezas de basketball, así como accesorios en cuero logran un estilo versátil y fiestero. Incluso, puede vestirse inspirado en la estética del "tío Ryan".

Estilo inspirado en los noventa o en los 2000:

Las combinaciones en tonos vibrantes, con bolsos funcionales, camiseta con la imagen del artista y botas minimalistas, van muy acorde, así como los brillos y las faldas. Además, los estilos de esas décadas están en tendencia de nuevo.

Un total look:

Puede elegir un total look, una apuesta en la que cada prenda y accesorio se combinan para crear un equilibrio entre funcionalidad y versatilidad. Seleccione piezas que resalten su personalidad y que estén con el ambiente. Si va con su grupo de amigos, todos pueden lucir looks divertidos.

El maquillaje:

Halloween y la música urbana son la oportunidad perfecta para jugar con el maquillaje. Se puede inspirar en su personaje favorito de películas de otra época, en las tendencias de redes sociales o irse por una opción más divertida y fuera de lo común.

Aunque verse fashionista en esos espacios es muy importante para muchos asistentes, no puede dejar de lado el uso de ropa que se ajuste para las largas jornadas musicales (podría optar por usar medias de compresión) y el clima, pues vale la pena mencionar que Bogotá se encuentra en temporada de lluvias.

Por eso, se aconseja el uso de capas, abrigos grandes, bolsos pequeños y canguros. Lo más indispensable es la protección para la lluvia con impermeables, capas y botas.

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