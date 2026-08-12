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Tour benéfico para donar y ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia

La iniciativa permite realizar donaciones desde cualquier lugar del mundo para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia. El 100 % de los recursos recaudados será entregado a Presentes Corporación para atender las necesidades de las zonas más afectadas.

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Redacción Turismo
12 de agosto de 2026 - 04:38 p. m.
El Tour busca convertir las donaciones en apoyo para las zonas más afectadas por la emergencia.
El Tour busca convertir las donaciones en apoyo para las zonas más afectadas por la emergencia.
Foto: Cortesía Civitatis
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Tras el terremoto registrado en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, Civitatis creó un “Free tour benéfico por Colombia”, una iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar a las personas y comunidades afectadas por la emergencia.

La plataforma española de distribución de visitas guiadas, excursiones y actividades en español y portugués informó que el 100 % de las donaciones será entregado a Presentes Corporación, organización colombiana que trabaja en el restablecimiento de las condiciones de vida de comunidades afectadas por desastres.

Los recursos estarán dirigidos a atender las necesidades más urgentes en las zonas afectadas por el terremoto, entre ellas Chocó, Cali y Pereira, y contribuir a la recuperación de hogares y medios de vida.

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La iniciativa está disponible para personas en Colombia y otros países como España, México, Brasil y Argentina. A través de la plataforma, los usuarios pueden seleccionar el monto que desean aportar y realizar la donación desde cualquier lugar del mundo.

“Colombia es un país muy especial para Civitatis y, ante una situación tan dolorosa, no podíamos permanecer al margen. Detrás de las cifras hay miles de familias que han perdido a seres queridos, sus hogares o sus medios de vida y que necesitan ayuda inmediata”, afirmó Enrique Espinel, COO de Civitatis.

Según la compañía, la propuesta busca facilitar una forma sencilla y segura de contribuir a la atención de las personas afectadas. Los fondos serán entregados íntegramente a Presentes Corporación para su destinación a las necesidades más urgentes y a la recuperación de las comunidades.

¿Cómo donar?

Las personas interesadas pueden ingresar al “Free tour benéfico por Colombia” disponible en Civitatis y seleccionar la cantidad que desean aportar. El proceso se realiza mediante la plataforma, de manera similar a la reserva de cualquier otra actividad.

La empresa enfatiza que la totalidad de los recursos recaudados será transferida a Presentes Corporación para apoyar las labores de atención y recuperación tras el sismo.

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Por Redacción Turismo

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