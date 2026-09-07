¿Qué tonos de labial favorecen más según el tono de la piel?

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Aunque dos personas se apliquen el mismo tono de labial, el resultado será diferente. Mientras que a una el color le puede resaltar los rasgos, a la otra le puede apagar la luminosidad.

Eso se debe a la colorimetría, es decir, al análisis que permite identificar, de acuerdo con los tonos de piel, ojos y cabello.

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“La colorimetría es un arte que combina ciencia y sensibilidad. Es el estudio que nos permite identificar los colores que mejor armonizan con la esencia de cada persona, a partir del análisis de su piel, ojos y cabello”, explica Camilo Correa, líder de experiencia personal shopper.

El tono de piel y, especialmente, el subtono son claves a la hora de elegir un labial.

Para saber cuál es su subtono, lo ideal es que se haga un test de colorimetría con un experto. También puede observar el color aparente de las venas de su muñeca. Las personas con subtonos cálidos suelen tenerlas más verdosas; las de subtonos fríos presentan tonalidades azules o púrpuras; y las de subtonos neutros combinan características cálidas y frías.

Lina Valderrama, experta en tendencias de Masglo, explica que “la clave está en encontrar colores que armonicen con la piel y, al mismo tiempo, realcen el rostro, la sonrisa y la personalidad de quien los lleva”.

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Piel morena con subtono frío

Tonos de labiales: vino, violeta y rojos de base azul.

De acuerdo con Valderrama, “estas tonalidades crean un contraste sofisticado que ilumina el rostro y hace que la sonrisa se vea más protagonista. Los tonos profundos y fríos aportan intensidad y un toque de elegancia”.

Piel morena con subtono cálido

Tonos de labiales: coral, durazno y terracota.

“Los tonos cálidos se funden armoniosamente con la piel, realzan su luminosidad natural y potencian ese efecto de piel bronceada que hace que el rostro se vea saludable y radiante”, explica la experta.

Piel clara con subtono frío

Tonos de labiales: nude rosado, rosa coral y cherry.

Según Valderrama, los matices rosados y rojizos “aportan frescura al rostro y crean un acabado delicado y luminoso. Son perfectos para lograr una apariencia natural, juvenil y llena de vida”.

Piel clara con subtono cálido

Tonos de labiales: terracota, caramelo y beige rosado.

“Estos colores aportan calidez y luminosidad, creando un efecto sun kissed que recuerda a una piel naturalmente bañada por el sol. El resultado es un rostro cálido, saludable y favorecido”, agrega la experta.

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