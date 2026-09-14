El diseñador de moda y vestuarista estadounidense, ganador de los premios Emmy y Tony, se destacó por vestir a reconocidas figuras como Cher, Marilyn Monroe, Elton John, Tina Turner,…

Robert Gordon Mackie , más conocido como Bob Mackie, murió a los 87 años. El diseñador murió «haciendo realidad su sueño de ser diseñador de moda y de vestuario, que era lo único que siempre había querido hacer. Su genio y sus extraordinarios diseños perdurarán para siempre, y seguirán aportando belleza a este mundo», informaron a través de su cuenta en Instagram.

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¿Quién fue Bob Mackie, el diseñador de moda que murió a los 87 años?

El diseñador de moda y vestuarista estadounidense, ganador de los premios Emmy y Tony, se destacó por vestir a reconocidas figuras como Cher, Marilyn Monroe, Elton John, Tina Turner, Carlo Burnett, entre otros.

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Mackie nació el 24 de marzo de 1939 en Monterey Park, California. Empezó su carrera en el diseño de vestuario junto a Edith Head, la jefe de vestuario de Paramount. Luego, trabajó con el francés Jean Louis, con quien diseñó el vestido de color piel y adornado con 2.500 cristales incrustados a mano que usó Marilyn Monroe cuando le cantó «Happy Birthday Mr.President» a John F. Kennedy.

En los sesenta, Carol Burnett lo contrató para diseñar el vestuario de todo su programa durante más de una década. Sin embargo, su relación más destacada fue la que tuvo con Cher, pues sus diseños brillantes y maximalistas la catapultaron a la fama y la convirtieron en un ícono de la moda.

Artistas como Ariana Grande, Taylor Swift y Sabrina también han lucido los diseños del modisto. Carpenter usó, por ejemplo, un diseño de archivo de 1986 adornado de lentejuelas multicolor.

«Bob Mackie transformó la moda y la televisión de los años 70 al introducir una estética de fantasía maximalista basada en transparencias, lentejuelas, plumas y brillos que desafió los códigos de la época», detalla Vogue.

Por el momento, no se ha revelado la causa de su muerte.

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