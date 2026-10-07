Rachel Ojuromi: de desfilar en las calles de Nigeria a caminar en la pasarela de Chanel

Rachel Ojuromi camina por diferentes calles de Lagos, en Nigeria, con "looks" que recrean las piezas propuestas por el diseñador Matthieu Blazy en el desfile Chanel Métiers d’Art 2026. En el video, que cuenta con más de 234 mil reproducciones y que se publicó el pasado 4 de julio, la ahora modelo lo describe como "Recreé el show de Chanel 2026 en África" y finaliza con un sueño difícil de lograr para cualquier modelo profesional: "Ahora podemos poner a la chica en Chanel". Su sueño se cumplió ayer en el Grand Palais durante la Semana de la…

Rachel Ojuromi camina por diferentes calles de Lagos, en Nigeria, con "looks" que recrean las piezas propuestas por el diseñador Matthieu Blazy en el desfile Chanel Métiers d’Art 2026. En el video, que cuenta con más de 234 mil reproducciones y que se publicó el pasado 4 de julio, la ahora modelo lo describe como "Recreé el show de Chanel 2026 en África" y finaliza con un sueño difícil de lograr para cualquier modelo profesional: "Ahora podemos poner a la chica en Chanel". Su sueño se cumplió ayer en el Grand Palais durante la Semana de la Moda de París.

La nigeriana se viralizó en redes sociales tras pasar de desfilar con espectaculares atuendos y su original estilo en las calles africanas a debutar con una de las marcas de moda más importantes del mundo. Nada más y nada menos que el propio Matthieu Blazy, director creativo de la firma, le comentó el video y la invitó a debutar con la marca creada por Gabriela "Coco" Chanel.

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El diseñador Matthieu Blazy presentó su colección primavera-verano 2027 para Chanel, inspirada en los archivos de la marca el lunes en la Semana de la Moda de París. Entre una escenografía de pájaros, la modelo lució el famoso traje de tweed en amarrillo de la firma francesa en una versión reintrerpretada por el director creativo.

La joven, de 22 años, tiene en su cuenta de Instagram más de 247 mil seguidores, que han aumentado de manera acelerada en los últimos meses por su particular forma de disfrutar de la moda. "Diría que soy una chica con grandes sueños", le dijo la modelo a la BBC.

Tras el desfile, la modelo publicó un video de su debut con unas emotivas palabras de agradecimiento a todas las personas que la acompañaron en el proceso. Le agradeció a su mamá por vender ropa (también usaba esas prendas, de ahí que utilice ropa de segunda mano para sus producciones), a Debby Fasingha, quien diseñó y creó prendas con piezas de segunda mano, y a Odey Ikpä, quien sacó tiempo adicional para grabar los videos cada semana. "Es para todos mis amigos que eligieron apoyarme todos los días, incluso cuando parecía loco".

Debby Fasingha fue clave para que Ojuromi cumpliera su sueño. Según relata Vogue, "pasaban su adolescencia consumiendo cientos de videos en YouTube, pues no tenían acceso a demasiados libros. Veían durante horas las pasarelas de Prada, Martine Rose o Maison Margiela; referencias que después se materializarían en esos paseos filmados, en donde la modelo nigeriana lucía estilismos que bebían también del indie sleaze y Nollywood (la industria del cine nigeriana)".

Antes del sueño de la moda, la nigeriana quería ser neurocirujana, porque pensaba que la moda era un trabajo superficial. Sin embargo, la vida la llevó a las industrias creativas y estudió cine. En ese camino, descubrió que el modelaje era una parte clave para la industria de la moda, "ya que representa y presenta los pensamientos e ideas creativas de todo un equipo".

Las jóvenes crearon The Process of Africa, una plataforma artística y cultural para documentar el trabajo de jóvenes artistas africanos y acercarlos al mundo. La joven le contó a la BBC que grababa sus videos en la calle porque "no quiero que el dinero sea un limitante para la creatividad. Sí, las carreteras no resultan tan estéticamente atractivas como a la gente le gustaría. Pero, desde un punto de vista creativo, creo que situar algo de alta moda en ese entorno concreto crea un contraste precioso".

Ojuromi también le muestra al mundo el talento y la creatividad de la moda nigeriana, una de las más representativas de África por su mezcla de identidad diversa y multicultural. De acuerdo con Fashion Revolution, esa industria se destaca: "Desde atuendos tradicionales hasta las últimas tendencias, la industria de la moda nigeriana ha experimentado numerosos cambios a lo largo de los años y las décadas, reinventándose sin perder su encanto y esencia distintivos".

La modelo, además, invitó a sus seguidores a creer en sus deseos. "Sueña y sueña en la vida que sabes que es posible, incluso cuando nadie lo entiende. Tus pensamientos, ideas y curiosidades van más allá de lo válido y pueden llevarte más lejos de lo que incluso tú puedes creer". Ahora espera que otras marcas de lujo la contacten.

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