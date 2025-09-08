¿En dónde se realizará el funeral privado de Giorgio Armani?

La ceremonia, a la que apenas asistirán unas 60 personas, empezará a las 3:30 p. m. en la iglesia de San Martino. / EFE/EPA/Raffaele Rastelli Foto: EFE - RAFFAELE RASTELLI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los funerales privados del modista italiano Giorgio Armani, que falleció el jueves a los 91 años, tienen lugar este lunes en un pintoresco pueblo del norte de Italia, donde creció el gigante de la moda.

La ceremonia, a la que apenas asistirán unas 60 personas, empezará a las 3:30 p. m. en la iglesia de San Martino, en el pueblo medieval de Rivalta, situado al sur de Milán, indicaron los medios locales.

El grupo Armani insistió en que el acto será estrictamente privado.

Armani, dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros, falleció el jueves a los 91 años.

A lo largo del fin de semana, cerca de 15.000 personas se despidieron del modista en la capilla ardiente abierta en la sede del grupo Armani en Milán, informó uno de sus portavoces.

En Rivalta, los alrededores de la iglesia de San Martino fueron acordonados “por razones de seguridad y para garantizar la confidencialidad de los funerales”, indicó la asociación local encargada de los castillos en la región.

Los restos mortales de Armani serán enterrados en la capilla familiar de esta localidad, donde ya descansan su madre María, su padre Ugo y su hermano Sergio, añadió.

Sin embargo, no estaba claro si Armani sería enterrado el lunes, ya que una fuente local dijo a que podría ser incinerado en otro lugar.

El diseñador nació en 1934 en Piacenza, a unos kilómetros de Rivalta, en el seno de una familia modesta de origen armenio.

Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en Milán, iba con frecuencia a Rivalta, donde el restaurante local, la Antica Locanda del Falco, guardaba gratos recuerdos de sus visitas, entre ellas las de degustar su pasta tortelli.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.