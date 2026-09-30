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Rosalía y otros famosos que asistieron al desfile de Dior

La firma propuso para la primavera-verano de 2027 una propuesta más comercial que en colecciones anteriores. Las modelos desfilaron en los jardines de las Tullerías, en París.

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Redacción Moda
30 de septiembre de 2026 – 10:37 a. m.

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La actriz Anya Taylor-Joy posa para una sesión fotográfica antes del desfile de la colección de mujer Primavera/Verano 2027 de Christian Dior. / Xavier Galiana / AFP
La actriz Anya Taylor-Joy posa para una sesión fotográfica antes del desfile de la colección de mujer Primavera/Verano 2027 de Christian Dior. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
La actriz y cantante Cynthia Erivo. / Xavier Galiana / AFP
La actriz y cantante Cynthia Erivo. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
La cantante Kim Eun-Jae, también conocida como Ejae, llegando al desfile de Dior. / Simon Wohlfahrt / AFP
La cantante Kim Eun-Jae, también conocida como Ejae, llegando al desfile de Dior. / Simon Wohlfahrt / AFP
Foto: AFP - SIMON WOHLFAHRT
La modelo Karlie Kloss. / Xavier Galiana / AFP
La modelo Karlie Kloss. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
El cantante y diseñador Pharrell Williams. / Xavier Galiana / AFP
El cantante y diseñador Pharrell Williams. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
La cantante española Rosalia. / Xavier Galiana / AFP
La cantante española Rosalia. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA

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Por Redacción Moda

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