Rosalía y otros famosos que asistieron al desfile de Dior
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La actriz Anya Taylor-Joy posa para una sesión fotográfica antes del desfile de la colección de mujer Primavera/Verano 2027 de Christian Dior. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
La actriz y cantante Cynthia Erivo. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
La cantante Kim Eun-Jae, también conocida como Ejae, llegando al desfile de Dior. / Simon Wohlfahrt / AFP
Foto: AFP - SIMON WOHLFAHRT
La modelo Karlie Kloss. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
El cantante y diseñador Pharrell Williams. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
La cantante española Rosalia. / Xavier Galiana / AFP
Foto: AFP - XAVIER GALIANA
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