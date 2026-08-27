Skincare: ¿qué funciona y qué es solo una tendencia de redes sociales?

Imagen de referencia. / Pexels Foto: Pexels - Anna Shvets - Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La rutina de cuidado de la piel dejó de ser un ritual frente al espejo: ahora se viraliza en millones de pantallas. En redes sociales, creadores de contenido muestran sus pasos, recomiendan productos y convierten el cuidado de la piel en un fenómeno aspiracional.

A una rutina básica del skincare, que puede incluir tónico, contorno de ojos, hidratante, crema y protector solar, se han sumado cada vez más productos, hasta llegar, en algunos casos, a rutinas de diez pasos o más.

Ese boom del skincare también tiene riesgos, pues imitar rutinas de diez pasos, utilizar productos caseros o ‘milagrosos’ y dejarse llevar por marcas virales puede convertirse en un problema dermatológico.

Lea también: Tenis y sotana: el “look” con el que León XIV entró en la lista de los mejor vestidos

El uso inadecuado de estos productos o la combinación de determinados activos puede causar irritaciones, manchas o empeorar algunas condiciones de la piel. Hablamos con Isa Werner, redactora científica y experta en belleza de la marca de belleza austriaca Ringana, sobre las rutinas largas, las tendencias virales y las recomendaciones para identificar los productos adecuados para las necesidades de la piel.

Las redes sociales están llenas de rutinas de diez pasos o más. ¿Una rutina larga garantiza mejores resultados?

Una rutina de cuidado de la piel más larga no ofrece automáticamente mejores resultados. Lo que importa es elegir productos que funcionen bien juntos y estén adaptados a las necesidades individuales de la piel.

Se recomienda un enfoque consciente y eficaz, y no en una complejidad innecesaria. Una rutina bien diseñada con los productos adecuados puede ser igual de eficaz —o incluso más— que un régimen de diez pasos. De hecho, aplicar demasiadas capas de productos o activos puede, en ocasiones, sobrecargar la piel.

Dicho esto, la constancia es esencial, así como usar productos que funcionen en sinergia y adaptar la rutina a las necesidades cambiantes de la piel.

Lea: Algodón o poliéster: diferencias, cuál es mejor y cuál escoger

¿Qué tendencias virales considera más perjudiciales?

No todas las tendencias de cuidado de la piel que se vuelven virales son buenas. Animamos a las personas a mirar más allá de la moda y centrarse en aquello que está respaldado por la ciencia de la piel y se adapta a sus necesidades individuales.

Algunas de las tendencias más preocupantes son las que promueven una exfoliación excesiva, la combinación de demasiados ingredientes activos a la vez o el uso de productos que no están diseñados para la piel del rostro. Estos enfoques pueden comprometer la barrera cutánea y provocar irritación, sequedad y mayor sensibilidad.

Otro desafío de las tendencias en redes sociales es que suelen prometer resultados instantáneos. La piel saludable se construye con constancia, no con soluciones rápidas. Lo ideal es implementar rutinas que apoyen la piel con el tiempo mediante productos cuidadosamente formulados y no en perseguir el siguiente truco viral.

Lea: ¿Qué es el “bedazzling”, la tendencia viral que impulsó Kylie Jenner?

¿Cómo identificar cuando un producto responde a una necesidad real y cuando es solo una moda?

Un ingrediente solo puede apoyar la piel si está disponible en una forma que esta lo pueda utilizar eficazmente. Es decir, la presencia de un ingrediente popular por sí sola no garantiza eficacia; por ejemplo, algunas moléculas son muy grandes para penetrar de manera eficiente la barrera cutánea, como ocurre con el colágeno aplicado de forma tópica. Del mismo modo, la capacidad de ciertos activos, como los derivados de las vitaminas A y B, para alcanzar las capas relevantes de la piel depende de su formulación específica, estabilidad y propiedades de penetración.

Al evaluar un producto, es importante mirar más allá de las afirmaciones de marketing y preguntarse: ¿qué preocupación de la piel aborda? ¿Cuál es la base científica de los ingredientes? ¿Los activos están presentes en concentraciones significativas? ¿Están formulados de manera que favorezcan la biodisponibilidad y una entrega eficaz a la piel? ¿El producto encaja en una rutina constante de cuidado y funciona en sinergia con otros productos?

Las tendencias suelen centrarse en resultados rápidos o crear nuevos “problemas” que supuestamente deben resolverse. El verdadero cuidado de la piel consiste en apoyar sus funciones naturales con el tiempo. Un producto significativo tiene un propósito claro, se basa en conocimiento científico y ofrece beneficios mediante el uso regular, no simplemente porque sea popular en redes sociales.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.