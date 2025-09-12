Testamento de Armani: ¿se abre la puerta a venta parcial de la casa de moda?

Imagen de referencia. / EFE/EPA/Matteo Corner Foto: EFE - MATTEO CORNER

El testamento de Giorgio Armani describe los planes para vender una participación en su casa de moda a una importante empresa de lujo, lo que pone en marcha un proceso que finalmente llevará a la integración de la marca italiana en un grupo más grande.

El documento, que se hizo público este viernes, establece las condiciones para que la fundación Armani venda una participación inicial del 15 % de la casa de moda a LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, EssilorLuxottica, L’Oréal u otra empresa de similar prestigio en un plazo de 18 meses, según una copia del documento obtenida por Bloomberg News.

Armani nombró al grupo de lujo LVMH, al gigante de las gafas EssilorLuxottica, al número uno mundial de los cosméticos L’Oréal y a otras sociedades del mismo nivel del mundo de la moda como sus compradores predilectos, especialmente aquellas con las que “ya colaboró”, según extractos del testamento publicados por los medios de comunicación italianos.

Armani también afirmó que el grupo que compre la participación inicial podría aumentarla hasta el 54,9 % tres años después de la sucesión, allanando el camino para la adquisición del grupo de lujo que él mismo fundó.

El grupo Armani, cuyas actividades abarcan desde la alta costura hasta la hostelería, tiene un valor de varios miles de millones de euros.

L’Oréal, que posee la licencia de Armani para perfumes y cosméticos desde 1988, indicó que está estudiando “con gran consideración esta perspectiva, que se inscribe en el marco de [una] larga historia común”.

EssilorLuxottica también la estudiará “atentamente”, comentó un portavoz de la empresa a la prensa italiana, “orgulloso de la estima” que el diseñador mostró por el grupo.

Giorgio Armani dejó su empresa Giorgio Armani SpA, de capital cerrado, a su fundación, a sus familiares y a su socio Leo Dell’Orco. Por ahora, Dell’Orco, a quien el magnate italiano consideraba su “mano derecha”, desempeñará un papel clave. Sus herederos decidirán ahora qué grupo principal podría comprar la mayoría de la casa de moda.

Bajo la dirección de Armani, la empresa logró mantener su independencia y, según todos los indicios, su solidez financiera, pero ha tenido dificultades para aumentar sus ingresos. Su fallecimiento este mes se produce en un momento delicado para la industria de los artículos de lujo, que se ha visto afectada por el aumento de los aranceles y la caída de la demanda tras la pandemia.

En una entrevista concedida en abril de 2024 a Bloomberg News, Armani afirmó que no quería descartar ninguna posibilidad para el futuro y que serían sus herederos quienes evaluarían las oportunidades que surgieran en el futuro. Aunque la independencia podría seguir aportando valor a Armani, “lo que siempre ha caracterizado el éxito de mi trabajo es la capacidad de adaptarme a los tiempos cambiantes”.

Armani ha obtenido resultados dispares al navegar por los cambios en los hábitos de los consumidores: perfumes como Acqua di Gio, con licencia de L’Oréal SA, han tenido buenos resultados en un mundo ahora dominado por las ventas en línea. La sastrería masculina clásica y elegante, sello distintivo de Armani en su apogeo, ha sido una apuesta menos segura en el entorno más informal de hoy en día.

El diseñador también pidió que su empresa se gestione “de forma ética, con integridad moral y corrección”, e insistió en “la búsqueda de un estilo esencial, moderno, elegante y discreto”, y con “atención a la innovación, la excelencia, la calidad y el refinamiento del producto”.

La dirección de Armani confirmó este viernes la publicación del testamento y añadió que “la primera tarea” de la fundación “será proponer el nombre del nuevo director general” del grupo.

La fundación nunca poseerá menos del 30 % del capital, actuando así como garante permanente del “respeto de los principios fundacionales”, precisó Armani.

Giorgio Armani se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo y el cuarto más rico de Italia, con un patrimonio estimado en US$11.800 millones, según la revista Forbes.

Dirigía un imperio con más de 9.000 empleados a finales de 2023 y una facturación de 2.300 millones de euros en 2024, según el grupo.

Más de 600 tiendas en todo el mundo venden ropa Armani en varias gamas: Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange y EA7.

La fundación tendrá el 10 % de las acciones de la empresa y el resto en nuda propiedad, con el 30 % de los derechos de voto. Leo Dell’Orco tendrá el 40 % de los derechos de voto y los sobrinos del diseñador, Silvana Armani y Andrea Camerana, el 15 % cada uno.

El otro imperio del diseñador, el inmobiliario, ha sido legado a su hermana Rosanna y a sus sobrinos Andrea y Silvana. Sin embargo, Leo dell’Orco conserva el usufructo de sus numerosas propiedades situadas en Saint-Tropez (Francia), Saint-Moritz (Suiza) o en las islas de Antigua y Pantelaria.

Si esta venta no se llevara a cabo, el diseñador pidió que su empresa cotice en bolsa.

