¿Tiene una marca de moda y quiere estar en una pasarela? BFW abrió la convocatoria para 2027

Pasarela de TRUE en BFW 2026. / CCB Foto: CCB

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Bogotá Fashion Week, programa de promoción y circulación para el sector moda de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), abrió la convocatoria para diseñadores y marcas de diseño independiente para su décima edición que se celebrará en mayo de 2027 en Ágora Bogotá – Centro de Convenciones.

El evento contará con una programación abierta al público y la participación de actores claves del sector, compradores internacionales y nacionales.

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¿Quiénes pueden postularse?

Pueden postularse personas naturales o jurídicas legalmente constituidas en Colombia, con marca de diseño de moda independiente en los segmentos de ready-to-wear, resortwear, swimwear, streetwear, accesorios y artículos de cuero, joyería y ropa interior.

¿Cuáles son los beneficios de participar en BFW?

La convocatoria busca beneficiar a las marcas seleccionadas con un programa de formación especializada en procesos de comercialización internacional, producto, comunicación de la moda y ventas; estrategias de venta retail y wholesale (más la identificación y gestión de compradores especializados para los espacios de negocios B2B); además de puestas en escena en las secciones Pasarelas (elección posterior a la selección de la presente convocatoria) en BFW 2027.

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¿A qué acceden las marcas seleccionadas?

Fashion Lab: consultoría especializada en producto, ventas wholesale y comercio internacional.

Rueda de negocios wholesale con compradores internacionales convocados por la CCB.

Tienda Multimarca: espacio de comercialización retail durante el evento.

Conversaciones: espacios académicos y de conexión con actores del mercado, la industria y la academia.

Programa de Inteligencia de Negocios: match con compradores y acciones de atención a la demanda internacional.

Acciones de visibilidad, comunicaciones y posicionamiento en medios nacionales e internacionales.

¿Es gratis?

La participación en BFW como marca seleccionada es gratuita. Además, la CCB no cobra ni recibe ningún pago de las marcas participantes en ninguna etapa del programa.

¿Cómo inscribirse en la convocatoria?

La convocatoria se extenderá hasta el 9 de agosto de 2025.

Para participar en la convocatoria, los interesados deberán realizar la inscripción en línea en este enlace, leer los lineamientos de participación, diligenciar el formulario y adjuntar los documentos necesarios.

¿Quién elegirá a los participantes de la edición 2026?

Los diseñadores y marcas participantes de esta edición serán seleccionados por un Comité especializado y externo a la CCB que es conformado por reconocidos expertos del sector moda.

¿Qué es Bogotá Fashion Week?

BFW es un evento que impulsa el talento creativo de los diseñadores emergentes y consolidados colombianos a través de una consultoría especializada que ofrece un acompañamiento con herramientas y experiencias diseñadas para ayudar a los participantes a vender en el mercado que mejor se adapte a sus marcas.

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