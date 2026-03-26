Tres looks para usar en Semana Santa en Colombia

Esta es una guía de looks versátiles, cómodos y adaptables a diferentes temperaturas, ideales para viajar Foto: Lafayette

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En Colombia los destinos para viajar en Semana Santa van desde climas cálidos como el Caribe hasta templados y coloniales como Bogotá. Por eso, es importante incluir looks adecuados y cómodos.

“Hoy los viajeros buscan looks funcionales que puedan adaptarse a distintos climas y momentos del día. La clave está en elegir prendas versátiles que no impliquen un gasto excesivo, sino decisiones más inteligentes al momento de vestir”, explica Ximena Pardo, experta de la plataforma GoTrendier.

Esta es una guía de looks versátiles, cómodos y adaptables a diferentes temperaturas, ideales para viajar con estilo sin invertir grandes sumas de dinero.

Caribe cool

Para destinos como Cartagena o Santa Marta, donde el calor es protagonista, las prendas ligeras son esenciales. Vestidos fluidos, sets en lino o algodón y sandalias planas marcan la pauta. Los accesorios —como gafas oversized, pañuelos y bolsos amplios— elevan el look sin perder frescura.

Capas con estilo

En lugares como Villa de Leyva o Barichara, donde el clima puede variar durante el día, los outfits en capas son clave. Pantalones amplios, tops básicos y sobrecamisas o blazers ligeros permiten adaptarse sin perder estilo, complementados con tenis o botas cortas.

Urbano y práctico

Para ciudades como Medellín o Bogotá, donde el clima puede cambiar a lo largo del día, un look urbano y funcional es la mejor opción. Jeans rectos, camiseta básica y una chaqueta liviana crean una base versátil que se puede elevar con accesorios como gafas modernas o un bolso estructurado.

“Apostarle a prendas versátiles, reutilizables y accesibles no solo facilita armar la maleta, sino que redefine la forma en la que los colombianos viven sus vacaciones: con estilo, pero de manera más consciente”, agregan desde la plataforma.

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